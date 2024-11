Mentre chiacchierava con Jessica Morlacchi, Alfonso D’Apice ha rivelato di aver baciato Federica Petagna al Grande Fratello, prima dell’arrivo di Stefano Tediosi.

La rivelazione di Alfonso D’Apice

Il triangolo Alfonso D’Apice, Federica Petagna, Stefano Tediosi sta ormai appassionando tutto il pubblico. Come sappiamo i tre ex protagonisti di Temptation Island si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello come concorrenti del reality show e di certo in molti si chiedono già cosa accadrà tra loro. In queste ore però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il web senza parole. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Alfonso si trovava in camera a chiacchierare con Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso. A un tratto, senza giri di parole, la cantante si è rivolta a D’Apice e ha così affermato: “Ora ti faccio una domanda. Se non mi rispondi ti metto dentro l’armadio. Sei tu che ti sei avvicinato?”.

A quel punto Alfonso D’Apice ha risposto in maniera negativa, rivelando dunque che lui e Federica Petagna si sono baciati nella casa del Grande Fratello proprio poco prima dell’arrivo di Stefano Tediosi. Non è mancata la reazione di Jessica, che ha aggiunto: “È lei che ti ha baciato? E allora mo ca**i. Fatti furbo, non ci cascare. Lei lo sa che tu stai lì che la ami”. Anche Maria Vittoria e Amanda sono rimaste stupite dalla rivelazione di Alfonso, che in questi giorni ha assistito al riavvicinamento tra la sua ex fidanzata e l’ex tentatore.

jessica: "sei tu che ti sei avvicinato?"

alfonso: "no"

jessica: "è lei che ti ha baciato?! eeeh e allora mò so cazzi!" ma quanta gente ha baciato federica?

in un mese ha recuperato tutto il tempo perduto! ⚰️#grandefratello pic.twitter.com/YpAy4dFHza — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) November 17, 2024

Il pubblico intanto si chiede cosa accadrà a questo punto tra i tre. Senza dubbio domani sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, protagonisti della puntata saranno nuovamente Alfonso, Federica e Stefano e di certo potrebbero emergere nuove verità che potrebbero mettere a rischio gli equilibri dei protagonisti di questi infuocato triangolo.