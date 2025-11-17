Dopo settimane di silenzio, i due si ritrovano nella stessa città. Coincidenze, segnali o un nuovo equilibrio nella loro storia?

La storia tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo continua a far parlare i fan, soprattutto ora che entrambi si trovano a New York. Per molti, non si tratta di un semplice caso. Dopo un lungo periodo di silenzio social, il cantautore è tornato a pubblicare, mostrando un lato più fragile e introspettivo. Poche ore dopo, anche Jacqueline è atterrata nella Grande Mela, la città che per loro ha un significato profondo: qui hanno vissuto l’attesa e le emozioni legate alla gravidanza del piccolo Enea.

Il messaggio condiviso da Ultimo, intimo e sincero, racconta molto di lui: un ragazzo che si definisce “terreno, silenzioso, scorbutico”, sempre in bilico tra creatività e quotidianità. L’ispirazione, spiega, arriva come un lampo, un dono che non si può controllare. È un pensiero che rivela quanto spesso si senta lontano dall’immagine pubblica che lo circonda.

Jacqueline, dal canto suo, ha descritto l’impatto con New York con entusiasmo e nostalgia. Per lei quella città non è solo un luogo, ma un pezzo importante della sua storia: è lì che ha scoperto di essere madre e che ha iniziato a capire davvero chi fosse. Nei suoi video, sorride mentre racconta le emozioni di quel ritorno, facendo intuire quanto questo viaggio tocchi corde delicate.

Resta il mistero sulla coppia. Ultimo è da sempre molto riservato, e negli ultimi mesi le foto insieme sono quasi scomparse. È bastato questo perché i fan iniziassero a interrogarsi sul loro rapporto. Tuttavia, il fatto che entrambi siano a New York, anche se ancora non appaiono fianco a fianco, potrebbe essere il segnale che tra loro tutto scorra come sempre. La vita da genitori, gli impegni e i ritmi serrati forse hanno solo spostato la loro storia lontano dai riflettori.

