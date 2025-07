In queste ore in rete è spuntato un articolo di una nota testata che parla di Ultimo e del suo successo. Il cantautore, che non sembrerebbe aver gradito il pezzo, ha così deciso di replicare sui social e il suo post ha fatto in breve il giro del web.

La replica di Ultimo

In questi giorni non si parla altro che di Ultimo. Come è noto a tutti, solo la scorsa settimana il cantautore romano ha terminato il suo fortunato tour di stadi, che già da mesi prima della partenza aveva registrato il tutto esaurito. Ma non è finita qui. Dopo la tripletta allo Stadio Olimpico di Roma, Niccolò ha annunciato un concerto evento, unico nel suo genere, che si terrà nel 2026 a Roma Tor Vergata. Si tratterà in un live speciale e sarà l’unica occasione per vedere il cantante sul palco il prossimo anno.

I biglietti per questo show, che promette di rimanere nella storia, si sono però polverizzati. In sole tre ore infatti Moriconi ha venduto ben 250mila ticket e ha così conquistato il record per il live con il maggior numero di spettatori paganti, precedentemente detenuto da Vasco Rossi. Sui social naturalmente non è mancato il commento del cantautore, che emozionato e felice ha ringraziato tutti i fan che da ormai anni lo supportano e lo sostengono a ogni passo. In attesa di questo concerto evento però nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

In rete è infatti spuntato un articolo di Rolling Stone che parla di Ultimo e del suo successo. Il pezzo tuttavia non sembrerebbe essere piaciuto all’artista romano, che da sempre non ha un buon rapporto con la stampa, e così Niccolò ha deciso di intervenire e di replicare a suo modo. Moriconi ha dunque postato una storia su Instagram che non è passata inosservata e in breve ha fatto il giro del web.

Nel mentre i fan del cantautore attendono con ansia lo show di Roma Tor Vergata. Ma come ci stupirà stavolta Niccolò? Non resta che attendere per scoprirlo.