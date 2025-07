A distanza di due anni dalla fine della loro relazione, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono stati avvistati di nuovo insieme. Sui social si parla già di un possibile ritorno di fiamma.

Ritorno di fiamma tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli?

Come in molti ricorderanno, dopo la fine di Amici 21 è scoppiato l’amore tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli. All’interno del talent show tuttavia proprio la ballerina si era legata ad Alex Wyse, con cui aveva iniziato una relazione. Dopo la rottura con il cantante, l’ex allieva della Celentano si è avvicinata al ballerino di latino e i due sono così usciti allo scoperto. Due anni fa però, dopo diversi mesi d’amore, la coppia ha ufficialmente annunciato la separazione e poco dopo, a sorpresa, Nunzio ha fatto delle inaspettate rivelazioni sulla loro storia.

Nel frattempo sia Stancampiano che la Fasanelli hanno iniziato a concentrarsi sulle rispettive carriere e con il passare del tempo per i due sono arrivate diverse soddisfazioni. Solo di recente l’ex allievo di Amici è anche stato tra i protagonisti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, nonostante il suo percorso in Honduras sia durato solamente una manciata di giorni. In queste ore come se non bastasse qualcosa ha riportato i due ex innamorati al centro dell’attenzione mediatica.

Pare infatti che Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli ci sia stato un inaspettato riavvicinamento e che i due siano stati beccati insieme in Sicilia. A riportare la segnalazione è stata Deianira Marzano, che ha ricevuto il messaggio di una fan. Ma non solo. Secondo l’esperta di gossip i due sarebbero anche tornati insieme e tra loro dunque ci sarebbe stato un ritorno di fiamma.

Attualmente però né Nunzio né Cosmary hanno commentato gli ultimi gossip che li riguardano e a oggi non sappiamo con certezza cosa stia accadendo tra loro.