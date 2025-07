In queste ore Ultimo ha venduto 250mila biglietti per il concerto evento di Roma Tor Vergata, conquistando il record per il live con il maggior numero di spettatori paganti, precedentemente detenuto da Vasco Rossi. Sui social così arriva l’inaspettato commento del rocker.

Non si parla altro che di Ultimo in questi giorni. Dopo la chiusura del fortunatissimo tour di stadi, già sold out da mesi, il cantautore romano ha stupito ancora una volta i suoi fan e ha fatto un annuncio che ha lasciato senza parole il pubblico. Nel 2026 infatti Niccolò terrà un concerto evento a Roma Tor Vergata, alla presenza di ben 250mila persone. I biglietti per questo show, che promette di rimanere nella storia, si sono letteralmente polverizzati. La data ha infatti registrato il tutto esaurito nel giro di sole tre ore e a quel punto per il cantante è arrivato un nuovo traguardo.

Il giovane artista ha infatti conquistato il record per il live con il maggior numero di spettatori paganti, che fino a questo momento era detenuto da Vasco Rossi. Nelle ultime ore, come se non bastasse, è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Sui social è arrivato il commento del rocker, che congratulandosi con Niccolò per questo traguardo ha affermato: “Sono felice per Ultimo! Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani. Ti voglio bene Niccolò”.

Il post di Vasco Rossi ha così iniziato a fare il giro del web ed è arrivato naturalmente fino allo stesso Ultimo. Il cantautore a quel punto, emozionato, non ha potuto fare a meno di replicare al suo collega e ha così affermato: “Non puoi superare l’insuperabile. Ti voglio bene anch’io Vasco”.

Cresce intanto l’attesa per questo mega concerto evento. Ma come ci stupirà stavolta Niccolò? Non resta che attendere per scoprirlo.