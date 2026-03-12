La celebre showgirl si appresta a vivere una serata indimenticabile circondata da amici e colleghi in una delle location più famose della città meneghina

La città di Milano si prepara a vivere una serata all’insegna della televisione e della mondanità per celebrare il compleanno di Simona Tagli. L’appuntamento è fissato per martedì 19 marzo nella prestigiosa cornice del Just Me Milano, storico punto di riferimento della vita notturna un tempo noto come Just Cavalli. Questo speciale evento, ideato e curato dall’agenzia Temptationsglam Events Milan dell’organizzatore Anthony Russo, accoglierà numerosi amici del mondo dello spettacolo in un clima di grande esclusività.

Il percorso di un’icona del piccolo schermo tra danza e moda

Protagonista indiscussa della televisione italiana tra gli anni ottanta e novanta, Simona Tagli ha legato il suo nome a programmi di successo come Drive In, Domenica In e Piacere Raiuno. Il suo percorso artistico è iniziato con lo studio della danza alla Scala di Milano e con un’importante esperienza come modella, prima di affermarsi come conduttrice di format popolari quali Le Colombiadi e Giochi senza frontiere. Il suo stile elegante e la forte personalità scenica l’hanno resa una delle showgirl più apprezzate dal grande pubblico.

Festeggiamenti e nuovi successi nel segno del carisma

Nata a Milano, la showgirl ha saputo reinventarsi con successo nel tempo, restando una figura molto seguita grazie al suo carisma e a progetti come Sex Over 60. La celebrazione del 19 marzo al Just Me Milano rappresenterà l’occasione ideale per brindare insieme a giornalisti, personalità dello showbiz e protagonisti della vita mondana. Questa festa esclusiva, organizzata dalla Temptationsglam Events Milan di Anthony Russo, intende omaggiare una carriera che ha lasciato un’impronta profonda nella storia dello spettacolo italiano.