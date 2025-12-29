La redazione

Scopri i trattamenti estetici più veloci ed efficaci per presentarti al meglio alla festa più attesa dell’anno

Manca poco alla notte più scintillante dell’anno e la corsa al look perfetto è già iniziata. Tra parties esclusivi e fiumi di champagne, l’obiettivo è uno solo: presentarsi con un’immagine radiosa, da vera star. Ma come ottenere un effetto luminoso in poco tempo, senza ricorrere a lunghe procedure estetiche? Lo abbiamo chiesto al Dott. Marco Ferretti, chirurgo generale, esperto di chirurgia plastica e medicina estetica.

Trattamenti last minute per una pelle luminosa

Il Dott. Ferretti spiega che “il periodo finale dell’anno è ricco di fermenti per la medicina estetica in quanto si richiedono interventi veloci, che diano risultati positivi immediati”. Oltre ai classici filler e botox, che necessitano di qualche giorno per mostrare i risultati, sempre più richiesto è il peeling abbinato al PRX, capace di rendere la pelle del viso “estremamente lucida e luminosa in pochissimo tempo”.

Molto in voga anche il collagene, sia da iniettare sia da assumere per via orale, così come la biorivitalizzazione o bioristrutturazione del viso. Tuttavia, ricorda il medico, “i trattamenti iniettivi possono provocare l’insorgenza di alcuni piccoli lividi, per cui è preferibile effettuarli due o tre giorni prima delle feste, mentre i peeling si possono fare anche il giorno prima di un evento”.

Sicurezza e attenzione ai dettagli

Quando si parla di trattamenti iniettivi, la parola d’ordine è sicurezza. Il Dott. Ferretti chiarisce che “l’acido ialuronico è una sostanza naturale già presente nel nostro corpo, quindi tendenzialmente non dà intolleranze”. Le eventuali reazioni avverse, specifica, possono essere legate alla lidocaina, un anestetico locale contenuto in alcuni tipi di filler.

Anche dècolletè e braccia meritano attenzione: “Questo trattamento è molto richiesto dalle donne in generale, non solo da quelle più avanti con l’età. Anche per questa parte del corpo è utile applicare la terapia iniettiva accanto ad una bio-ristrutturazione dell’intera zona”. Per le braccia, invece, il segreto è la biorivitalizzazione senza aghi, che utilizza la tecnica dell’elettroporazione per veicolare le sostanze. “Spesso uso abbinare questa metodica alla terapia iniettiva per risultati più che soddisfacenti”, aggiunge il dottore.

Anche gli uomini vogliono brillare

Non solo donne: anche il pubblico maschile si avvicina sempre di più alla medicina estetica. “Gli uomini sono particolarmente attivi nel valorizzare il proprio look e credo che questo sia assolutamente giusto”, afferma il Dott. Ferretti. Secondo lui, è giunto il momento di “abbattere ogni discriminazione sessuale, in primis in tema di benessere e di cura del proprio corpo”.

In fondo, la notte di Capodanno è l’occasione ideale per sentirsi bene e mostrare la miglior versione di sé — con un aspetto luminoso, armonioso e soprattutto consapevole.

