L’attrice Whoopi Goldberg ha concluso le riprese di Un Posto al Sole. Tra il legame con Napoli e la stima per il cast italiano, ecco cosa aspettarsi dal personaggio di Eleanor Price

Non è un miraggio e non è un fotomontaggio: Whoopi Goldberg ha ufficialmente chiuso il suo ciclo di riprese per Un Posto al Sole. L’attrice di Ghost e Sister Act ha girato 20 puntate calandosi nei panni di Eleanor Price, un’imprenditrice americana arrivata a Napoli con un obiettivo preciso: commissionare uno yacht ai Cantieri Palladini Flegrei. L’ingresso di Eleanor non sarà una semplice comparsata. Interagendo con colossi della soap come Marina Giordano e Roberto Ferri, la Price porterà una ventata internazionale nelle trame di Palazzo Palladini, scuotendo equilibri che durano da anni.

Il “dietro le quinte”: perché Whoopi ha detto sì?

Molti si sono chiesti come sia stato possibile portare una star di questo calibro in una soap italiana. La verità è più semplice di quanto si pensi: una combinazione di amore per l’Italia e il consiglio dello scultore Jago, amico personale dell’attrice. A differenza di molti colleghi d’oltreoceano che snobbano il genere, Whoopi ha difeso a spada tratta la qualità delle soap. Si è detta colpita dalla professionalità del cast napoletano, sottolineando la difficoltà di memorizzare ritmi e battute serratissime, un lavoro che lei stessa ha definito eroico.

Napoli come New York: il feeling con la città

Il soggiorno napoletano della Goldberg non è stato solo lavoro. L’attrice si è mossa come una turista curiosa, visitando il Duomo e passeggiando per i vicoli, nonostante una pioggia insolitamente insistente. Un piccolo “neo”? Non aver trovato la sua statuetta nei presepi di San Gregorio Armeno, un classico rito di iniziazione per chiunque diventi parte dell’anima di Napoli. Tuttavia, il paragone tra Napoli e la sua New York è stato immediato: Whoopi si è sentita a casa, apprezzando quella “confusione vitale” che accomuna le due metropoli.

Eleanor Price tornerà? La condizione è una sola

La domanda che tutti i fan si pongono è: vedremo ancora Eleanor Price dopo queste 20 puntate? La risposta non è un “no” categorico, anzi. La stessa Whoopi Goldberg ha lasciato la porta aperta, ma con pragmatismo tutto americano: “Ho girato le mie 20 puntate, non escludo un ritorno, dipenderà dagli ascolti“. Se il pubblico premierà questa contaminazione tra Hollywood e Napoli, l’attrice si è detta disposta a tornare sul set. Un traguardo incredibile per festeggiare i trent’anni di una serie che, dal 1996, non smette di stupire e di rinnovarsi.

