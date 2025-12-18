Siete curiosi di scoprire come finisce Un professore 3? Ecco le anticipazioni in vista dell’ultima puntata di oggi 18 dicembre 2025.

Anticipazioni puntata Un professore 3: come finisce

Ci eravamo lasciati con il ritorno di Manuel, un momento complicato vissuto da Greta, il riavvicinamento tra Simone e Thomas, ma anche la gravidanza di Anita da confidare a Dante, che invece sta affrontando un momento complesso. Talmente tanto da decidere di allontanarsi dalla scuola e prendersi un periodo di aspettativa. Ma cosa succederà nell’ultima puntata di Un professore 3? Ecco le antcipazioni

Episodio 11 – BUDDHA: LA RINASCITA

Dante riceve la visita dei suoi studenti. Una scena totalmente inaspettata. Tutti si impuntano perché vogliono che riconsideri la sua scelta. Anita non ha ancora confidato a Dante di essere incinta, ma lo farà suo figlio Manuel al suo posto. Situazione che mette in difficoltà la madre.

Appresa la notizia Dante è particolarmente sconvolto, ma vede il futuro in modo diverso ora. I miglioramenti di Greta gli danno speranza e la giovane fa un patto con il suo insegnante: lei tornerà a scuola solo se lui farà lo stesso.

Sempre Greta dopo anni di silenzi con suo padre, prende la decisione di rivederlo. Dall’altra parte, invece, Alba inizia a studiare per la maturità con l’aiuto di Leone.

La puntata ci regala anche un momento tra Anita e Dante, che si ritrovano a parlare in modo sincero e forse ora sono propensi a riprovarci.

Ma come proseguono le anticipazioni di Un professore 3 e come finisce?

Episodio 12 – LA MATURITÀ

Si avvicina via via l’esame di maturità con gli studenti tesi e alle prese con test di ammissione scelte complesse.

Dante fa ritorno come prof a scuola, ritrovando così la giusta motivazione e mostrando supporto ai suoi allievi in un momento così importante e decisivo.

Sebbene lo spettacolo teatrale su cui hanno lavorato rischia di saltare, Laura e Luna si chiariscono su Matteo. Dall’altra parte invece vediamo un avvicinamento tra Manuel e Greta, così come tra Zeno e Viola. Complesso invece il legame tra Simone e Thomas.

Il primo infatti va in crisi durante la notte prima degli esami e Manuel gli mostra vicinanza.

La puntata prosegue con il giorno della maturità. Gli studenti fanno la conoscenza di un presidente di commissione decisamente severo. Nel gran finale i ragazzi fanno le loro scelte, con Dante e Anita che affrontano questa nuova sfida che li aspetta.

Ecco quindi come finisce Un professore 3.

Un professore 3 quando va in onda

A che ora va in onda Un professore 3 stasera con l’ultima puntata?

Dopo l’appuntamento extra di ieri, anche oggi la serie televisiva viene trasmessa intorno alle 21:40 circa.

TV e streaming: dove vedere Un professore 3

Infine se vi state chiedendo dove vedere le puntate di Un professore 3 è possibile farlo non solo su Rai 1 questa sera con l’ultima puntata, ma anche su RaiPlay.

Qui se avete perso qualche passaggio potete tranquillamente rivedere la stagione o le precedenti, così come tutti i vari contenuti della piattaforma.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.