Ospiti a BellaMa’, Rosa Chemical ed Erica Martinelli hanno lanciato una stoccata a Barbara d’Urso che non è sfuggita al web.

La stoccata di Rosa Chemical ed Erica Martinelli

Mancano una manciata di giorni alla finale di Ballando con le Stelle e finalmente sabato sera scopriremo chi vincerà questa edizione del talent show. In attesa di vedere cosa succederà, nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione è stato Rosa Chemical. Come è noto, il cantante è tra i concorrenti della trasmissione di Milly Carlucci e in questi mesi ha conquistato il pubblico, danzando al fianco della maestra Erica Martinelli.

Proprio la coppia è stata ospite a BellaMa’ e durante un gioco è accaduto qualcosa di inaspettato. I due hanno infatti dovuto scegliere la coppia, a loro parere, più sopravvalutata. A quel punto, a sorpresa, l’artista e la ballerina hanno fatto i nomi di Barbara d’Urso e di Pasquale La Rocca. La voce di Made in Italy a quel punto ha aggiunto: “Io non me ne intendo di ballo, non lo so”. A prendere parola anche la Martinelli, che ha aggiunto: “Secondo me sono super bravi però sono sopravvalutati. Non lo so il perché”. Ma non è finita qui.

LEGGI ANCHE: Elodie annuncia il disco live di San Siro, ecco quando esce

Dopo la stoccata a Barbara d’Urso, Rosa Chemical ed Erica Martinelli hanno fatto anche il nome del concorrente di Ballando con le Stelle più “rosicone”. La coppia ha così scelto Fabio Fognini e in merito il cantante ha aggiunto: “Non si accontenta delle cose, è un po’ lamentoso. Ma io sono sempre dalla sua parte. Anche io sono un po’ rosicone. Siamo sinceri, è un gioco dai”.

Ma cosa accadrà sabato sera nel corso di Ballando con le Stelle e chi sarà a vincere il talent show di Milly Carlucci? Non resta che attendere per scoprirlo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.