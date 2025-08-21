Durante i funerali di Pippo Baudo a Militello, una signora è stata sorpresa in diretta TV dopo aver preso dei fiori dalle corone funebri. L’inviato del TG1, chiedendole se li avesse portati per il conduttore, ha ricevuto la sincera risposta: «No, li ho presi come ricordo». Il video ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando commenti tra i più disparati.

I fiori sottratti alle corone di fiori di Pippo Baudo

Si sono svolti ieri, 20 agosto, a Militello in Val di Catania, i funerali di Pippo Baudo, figura storica della televisione italiana. La cerimonia ha visto la partecipazione commossa dei familiari, di numerosi rappresentanti delle istituzioni — a partire dal sindaco della città natale — e di molti volti noti dello spettacolo, accorsi per rendere omaggio a un grande protagonista della TV italiana. Ma non sono mancati i cittadini comuni, arrivati da tutta la Sicilia per salutare una delle personalità più amate del piccolo schermo.

Durante la lunga diretta del TG1, trasmessa in occasione dell’evento, un episodio curioso ha attirato l’attenzione del pubblico. L’inviato della rete stava raccogliendo le impressioni della folla quando ha notato una signora seduta su una panchina con dei fiori in mano. Avvicinandosi per un commento a caldo, le ha chiesto: «Signora, vedo che ha dei fiori. Li ha portati per Pippo Baudo?». La risposta è stata piuttosto inattesa ma al contempo sincera e ha lasciato tutti sorpresi: «No, li ho presi dalle corone per avere un ricordo, in qualche modo».

– Signora, la vedo con dei fiori. Li ha portati per Baudo?

– No, li ho presi dalle corone per avere un ricordo #PippoBaudo pic.twitter.com/9ltMaQBwo6 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 20, 2025

Il momento, andato in onda in diretta nazionale, ha subito suscitato reazioni sui social, tra battutine e sconcerto. Il video diventato virale in rete, per quanto surreale, non sembra comunque rivelare cattive intenzioni da parte della signora. Probabilmente voleva solo portare con sé un simbolo di quella particolare giornata nel ricordo di Pippo Baudo.

Un piccolo fuori programma che continua a far discutere in rete, tra chi non ci ha visto niente di male in quel gesto e chi, invece, ha avuto da ridire.