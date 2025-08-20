L’avvocato di Stefano De Martino ha confermato che il conduttore e la sua compagna Caroline sono molto scossi dopo la diffusione dei loro video privati. Il legale ha chiarito che anche chi detiene o condivide il materiale commette reato. Le indagini attualmente sono in corso e non si esclude un attacco mirato.

Come sta Stefano De Martino dopo l’accaduto

A distanza di giorni dall’accaduto parla l’avvocato Sergio Pisani. Il legale di Stefano De Martino, rompe il silenzio sull’attacco hacker che ha portato alla diffusione illegale di alcuni video privati del conduttore e della sua compagna Caroline. In un’intervista esclusiva rilasciata a Fanpage.it, a cura del giornalista Gennaro Marco Duello, ha svelato come stanno il presentatore e la sua fidanzata dopo l’accaduto:

“Ovviamente l’hanno presa malissimo e si sono affidati alla magistratura”,

ha spiegato l’avvocato, che sottolinea quanto sia importante ricordare che Caroline è una ragazza molto giovane, di soli 22 anni, e che non è un personaggio pubblico. “Tutti parlano di Stefano De Martino che è quello famoso, ma nessuno si mette nella prospettiva di una ragazza di 22 anni che è una privata cittadina”.

Il legale Pisani ha poi chiarito che i danni sono gravissimi: “I termini concreti sono danni che ledono la privacy nella misura più ampia possibile. Sicuramente il danno c’è stato, ora dobbiamo cercare di limitarlo”.

Il materiale è stato in parte rimosso grazie al lavoro svolto dalla Polizia Postale, ma su alcune piattaforme – come per esempio Telegram – rende difficile l’eliminazione completa. Peraltro l’avvocato Pisani a proposito di quanto accaduto a Stefano De Martino ha detto:

“Chi detiene il video, essendo questo il prodotto di un reato, commette a sua volta reato. Tutti coloro che lo hanno saranno facilmente identificati”, e la legge non distingue tra chi lo ha prodotto e chi lo ha semplicemente condiviso.

Per quel che riguarda all’indagine, pare esserci un dettaglio rilevante che cambia lo scenario. Ancora non si è riusciti a risalire all’identità degli hacker, ma si ipotizza che non si tratti di un attacco così casuale. “Secondo la difesa ogni ipotesi è plausibile circa il responsabile dell’acquisizione”, ha aggiunto l’avvocato di Stefano De Martino.

Un attacco dunque che potrebbe essere stato premeditato, non solo per colpire Stefano De Martino ma anche la sua compagna.