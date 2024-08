L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Alessandra Pierelli dà il via a un nuovo progetto e per la prima volta debutta come cantante: ecco la sua canzone.

L’ex volto di Uomini e Donne debutta come cantante

Sono trascorsi più di 20 anni da quando Alessandra Pierelli ha partecipato a Uomini e Donne. Come i fan storici del dating show di Maria De Filippi ben ricorderanno, l’ex corteggiatrice era tra le pretendenti del primissimo tronista della storia: Costantino Vitagliano. Dopo aver lasciato il programma di Canale 5 insieme i due per lungo tempo furono al centro dell’attenzione mediatica e la loro storia d’amore fece battere il cuore a tutto il pubblico.

LEGGI ANCHE: Incidente per Fedez, in frantumi il vetro della sua auto (FOTO)

In queste ore intanto proprio Alessandra Pierelli è tornata sotto i riflettori per via di una notizia che non è passata inosservata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti ha annunciato di aver debuttato come cantante e di aver rilasciato la sua prima canzone, intitolata Perché sei tu, con lo pseudonimo di Alex Pi. In seguito con un post pubblicato sui suoi profili social Alessandra in merito a questo nuovo progetto ha affermato:

“Ciao ragazzi, come state? Vi volevo raccontare un po’ di questa mia nuova avventura: la canzone ‘Perché sei tu’. Sono io Alex Pi. Questa nuova avventura è piombata nella mia vita così all’improvviso, ma è stata una delle cose più belle che io abbia mai fatto. Un sogno realizzato, una canzone, andare in studio a registrare. È stato qualcosa che ho sognato veramente per tanto tempo. La canzone è molto bella, sta andando alla grande e io sono molto contenta. Spero piaccia anche a voi e spero che ce ne saranno delle altre. Rimanete sintonizzati e ballate”.

Inizia dunque un nuovo capitolo per Alessandra Pierelli. All’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.