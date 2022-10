1 Alessio Campoli torna a Uomini e Donne

Poche ore fa si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, e a sorpresa a tornare all’interno del dating show di Maria De Filippi, è stato Alessio Campoli! L’ex corteggiatore ed ex scelta di Angela Nasti ha infatti deciso di fare la corte a Lavinia Mauro, che ha accettato di conoscerlo. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo la storia di Campoli. Come qualcuno ricorderà Alessio ha partecipato per la prima volta al programma nel 2019, durante il trono della sorella di Chiara Nasti. L’ex corteggiatore fin dal primo momento conquistò non solo il cuore del pubblico, ma anche quello della tronista, che decise di lasciare con lui la trasmissione.

Dopo soli 13 giorni però Alessio e Angela annunciarono la rottura, lasciando senza parole tutti i fan del dating show. Da quel momento sono passati alcuni anni, e in queste settimane così Campoli ha deciso di tornare all’interno del programma, stavolta per corteggiare un’altra tronista.

Poche ore fa così Alessio, come fa sapere la pagina Uominiedonneclassicoeover, è arrivato a Uomini e Donne per corteggiare Lavinia Mauro. La nuova tronista di questa edizione ha così accettato di conoscere Campoli, che si è cosi seduto nel parterre di corteggiatori. Ma cosa accadrà tra i due nel corso delle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

Nel mentre però rivediamo cosa è accaduto nel corso della registrazione di ieri. Tra Ida Platano e Roberta Di Padua c’è stata infatti un’accesa lite.