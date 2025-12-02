Lunedì 1 dicembre 2025 si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Leggiamo le anticipazioni e vediamo cosa è accaduto in studio.

Uomini e Donne anticipazioni 3 novembre 2025

Andiamo a leggere le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 1 dicembre 2025, riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni. Si parte dal Trono Over e da Gemma Galgani, che ha chiuso le frequentazioni con Antonio e Roberto. In seguito per lei è sceso un nuovo Cavaliere di nome Ciro, che ha tenuto. Mario Lenti, durante la puntata, ha invitato la Dama a ballare e lei è scoppiata improvvisamente a piangere. Sia Tina che Gianni si sono allarmati e proprio la Cipollari è andata dietro le quinte per chiamare un medico, ironizzando sulla situazione.

Per molti Mario avrebbe tentato di riavvicinarsi a Gemma. In studio tuttavia non tutti hanno credo alla sua buona fede. A intervenire è stata anche Barbara De Santi, che ha fatto una rivelazione inaspettata. Secondo la Dama, tempo fa il Cavaliere le avrebbe confidato che non avrebbe voluto lasciare il programma con la Galgani.

Federico Mastrostefano nel mentre sta proseguendo le frequentazioni sia con Emanuela che con Lucia. Quest’ultima intanto chiude con Mauro ma per lei scende per lei un nuovo Cavaliere di nome Marco.

Ma cosa è accaduto invece nel Trono Classico? Andiamo a scoprirlo.

Anticipazioni registrazione U&D: Trono Classico

Ecco è accaduto invece nel Trono Classico: tutte le anticipazioni di Uomini e Donne. Si parte Sara Gaudenzi. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana, la tronista ha discusso con i suoi due corteggiatori e li ha invitati a concentrarsi su di lei.

Cristiana Anania ha portato in esterna sia Federico Cotugno che Ernesto Passaro. Con entrambi scatta il bacio e in studio tra i due corteggiatori parte lo scontro. Ernesto si alza e va via e la tronista lo rincorre.

Non si è parlato di Flavio Ubirti e Ciro Solimeno.

