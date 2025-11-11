Cosa è accaduto a Uomini e Donne

Lunedì 10 novembre 2025 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Andiamo dunque a leggere le anticipazioni e vediamo cosa è accaduto stavolta in studio.

Uomini e Donne anticipazioni 3 novembre 2025

Andiamo a leggere le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 10 novembre 2025, riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni. Si parte dal Trono Over e da Gemma Galgani. Maria De Filippi fa un piccolo scherzo alla celebre Dama torinese dicendole che per lei sarebbero arrivati due Cavalieri molto giovani. A quel punto ad entrare in studio sono stati Pio e Amedeo, che hanno promosso il loro film, in uscita a breve. Amedeo ha anche baciato in bocca Gemma, mentre Pio ha baciato Tina Cipollari. In seguito vediamo l’esterna che la Galgani ha fatto con un pretendente che sta conoscendo. Lei tuttavia non sembrerebbe essere convinta.

Cinzia Paolini e Rocco Bruno hanno lasciato il programma insieme. Gianni Sperti non sembrerebbe credere alla buona fede di lui. Barbara De Santi nel mentre sta uscendo con un Cavaliere di nome Edoardo. Tra i due però in studio è partita una discussione.

Agnese De Pasquale e Roberto hanno dichiarato che a breve lasceranno il dating show insieme. Lui ha affermato di essere innamorato. A intervenire è stato così Federico Mastrostefano, che ha dichiarato che continuerà a scrivere alla Dama. Quando però Agnese e Roberto si sono baciati, l’ex tronista ha fatto una scenata di gelosia.

Anticipazioni registrazione U&D: Trono Classico

Ma cosa è accaduto invece nel Trono Classico? Scopriamo le anticipazioni di Uomini e Donne. Si parte dal neo tronista Ciro Solimeno, che ha iniziato a conoscere le sue corteggiatrici.

Cristiana Anania ha portato in esterna Federico Cotugno e tra i due è scattato il bacio. Ernesto Passaro, infuriato, lascia lo studio e se ne va. La tronista ha portato in esterna anche Simone Bonaccorsi, con cui c’è stato un bacio a stampo.

Sara Gaudenzi è uscita sia con Marco Veneselli (con cui ha litigato per tutta l’esterna) che con Jakub. Proprio con quest’ultimo c’è stato un bacio.

