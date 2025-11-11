Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Ma quanto ha fatto stavolta il reality show? Andiamo a scoprire gli ascolti tv di lunedì 10 novembre 2025.

Gli ascolti tv di ieri

Rivelati gli ascolti tv di lunedì 10 novembre 2025. Su Rai 1 è andata in onda la fiction Il Commissario Ricciardi 3, che, come riporta Davide Maggio, ha vinto la serata con 3.563.000 spettatori e il 21.2% di share. Su Canale 5 invece il Grande Fratello ha raggiunto 1.954.000 spettatori, con uno share del 15%. Rai 2 ha proposto il match di ATP Finals – Sinner-Auger Aliassime, che ha appassionato 2.253.000 spettatori, pari al 10.6% di share. Su Italia 1 il film Fast & Furious 6 è stato la scelta di 960.000 spettatori, con il 5.7%.

Lo Stato delle Cose, in onda su Rai 3, ha tenuto incollati alla tv 1.006.000 spettatori, con uno share pari al 6.7%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha conquistato 591.000 spettatori e il 4.6% di share. La Torre di Babele, su La7, ha intrattenuto 551.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 invece il GialappaShow ha ottenuto 727.000 spettatori e il 4.4%. Sul Nove Little Big Italy ha tenuto compagnia a 378.000 spettatori, con il 2.1%.

Vediamo ora gli ascolti tv della fascia dell’Access Prime Time. Affari Tuoi, su Rai 1, raggiunge 4.377.000 spettatori e il 20% di share. La Ruota della Fortuna invece, su Canale 5, appassiona 5.195.000 spettatori, pari al 23.8%. N.C.I.S. – Unità Anticrimine, su Italia 1, conquista 1.235.000 spettatori (5.7%). Su Rai 3 Un Posto al Sole è la scelta di 1.315.000 spettatori (6%).

4 di Sera, su Rete 4, viene seguito da 977.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 703.000 spettatori e il 3.2% nella seconda parte. Otto e Mezzo, su La7, raggiunge 1.694.000 spettatori, con il 7.7% di share. La nuova puntata di Foodish, su Tv8, appassiona a 480.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie davanti alla tv 458.000 spettatori con il 2.1%.

