Anticipazioni Uomini e donne, uno dei pochi tronisti rimasti pensa di lasciare il trono

NEWS

Debora Parigi | 12 Gennaio 2023

Uomini e donne

Uomini e donne anticipazioni Trono Classico e Over

Si è svolta oggi pomeriggio, giovedì 12 gennaio, la registrazione di una nuova puntata di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Cosa è successo al Trono Classico e a quello Over? Partiamo dai tronisti perché è stata una puntata molto movimentata.

Iniziamo da Federico che ha portato in esterna Alice e le ha fatto conoscere il nonno. Il signore era molto contento e ha speso delle belle parole per la ragazza. Con Carola, invece, c’è stato un confronto fuori dagli studi dopo la scorsa registrazione. Hanno litigato e lei gli ha detto: “Le frasi che hai detto dille a tua sorella”. Ha detto che un mese fa si stava innamoranto, ma ad oggi le è sceso. E ha aggiunto che, se fosse la scelta, gli direbbe di no.

In studio hanno discusso di nuovo e la corteggiatrice ha confermato quello che aveva detto nel filmato. Gianni è intervenuto con delle domande rivolte a Carola che alla fine ha ammesso di tenere a Federico, ma che sono 4 settimane che sta facendo il percorso da sola. Maria ha poi chiesto al tronista con chi volesse ballare e lui ha scelto Carola. Alice quindi si è arrabbiata ed è andata a sedersi. Così Federico ha detto che questo atteggiamento non gli piace e la corteggiatrice ha risposto che, dopo essere stata portata dal nonno, ha tutto il diritto di rimanerci male.

Passiamo a Lavinia che ha chiesto se in settimana i suoi corteggiatori avessero chiesto di lei. Alessio Campoli era già in studio seduto e non ha chiesto di lei. Alessio Corvino, invece, era andato in camerino da lei alla fine della scorsa registrazione, ma hanno solo litigato. Lei gli aveva chiesto che cosa volesse fare e lui si è avvicinato dicendole di sedersi e parlare, ma lei si è arrabbiata. In studio Maria ha fatto un po’ aprire gli occhi a Lavinia facendole capire che forse lei non piace veramente a nessuno dei due. A quel punto la tronista è scoppiata in lacrime e ha chiesto di ballare con Federico. Successivamente ha anche detto di voler abbandonare il trono, ma vedremo come andrà davvero.

Concludiamo queste anticipazioni di Uomini e donne parlando del Trono Over. In particolare, al centro dello studio si sono seduti Alessandro con Gemma, Pamela e Paola. Pamela ha pianto per il cavaliere, mentre Paola ha detto che lui da giovane faceva il “pornodivo”. Gianni è andato contro di lei. Da segnalare anche il ritorno di Armando nel parterre. Nel resto della puntata c’è stata la sfilata delle donne con tema la sensualità.