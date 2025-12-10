Martedì 9 dicembre 2025 si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ma cosa è accaduto stavolta in studio? Ecco tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne anticipazioni 9 dicembre 2025

Ecco le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 9 dicembre 2025, riportate da Lorenzo Pugnaloni. Si parte come da tradizione dal Trono Over e da Gemma Galgani, che ha accusato Mario Lenti di aver baciato Maria G solo per allontanarsi da lei. La Dama ha anche dubitato dell’interesse della Dama per il Cavaliere. Lui tuttavia rimane fermo sulla sua posizione.

Sabrina e Carlo rivelano di aver trascorso la notte insieme. Lei tuttavia accetta di conoscere un altro uomo e a quel punto parte un duro scontro con Tina Cipollari. La Dama poco dopo ha lasciato lo studio in lacrime. Una volta rientrata ha rimproverato Carlo per non averla difesa.

Si chiude la conoscenza tra Cinzia e Rocco. Paolo a quel punto dichiara di avere un interesse per la Dama, che decide di rimanere per approfondire. Rocco invece lascia lo studio, non essendoci nessuna donna interessata a conoscerlo.

Arcangelo e Magda raccontano di essere usciti insieme e di essersi baciati. Sebastiano a quel punto accusa il Cavaliere di essere falso, ma Magda interviene e prende le sue difese. Rosanna ha rivelato di avere un interesse per Alessio, che però rifiuta per rispetto dell’amicizia con Giuseppe. Gemma infine chiude la conoscenza con Roberto.

Anticipazioni registrazione U&D: Trono Classico

Andiamo ora a vedere le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne. Flavio Ubirti annuncia che la prossima settimana farà la sua scelta e chiede di fare le ultime esterne di una giornata intera.

Ciro Solimeno nel mentre ha fatto due esterne. La prima è stata con Elisa, che tuttavia gli è sembrata trattenuta. I due hanno però deciso di continuare la conoscenza. La seconda esterna è stata invece con la tiktoker Alessia Antonetti, che è andata bene. La corteggiatrice ha voluto approfittare dell’occasione per smentire i rumor di presunto flirt con Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon.

Non si è parlato di Sara Gaudenzi e Cristiana Anania.

