Stando alle ultime voci di corridoio, per Barbara d’Urso sarebbe stato previsto un progetto speciale su La7, che sarebbe però sfumato.

Le ultime voci su Barbara d’Urso

In questi mesi sono stati numerosi i rumor sul futuro televisivo di Barbara d’Urso. Stando alle ultime voci di corridoio, la presentatrice partenopea, dopo la fine dell’esperienza a Ballando con le Stelle, potrebbe debuttare in Rai con un programma tutto suo. Al momento però ancora nessuna conferma è giunta da parte dei vertici e in molti si chiedono cosa accadrà. Nelle ultime ore intanto un nuovo pettegolezzo si è fatto largo sul web, attirando l’attenzione degli utenti.

Stando a quanto fa sapere Giuseppe Candela su Dagospia, pare che per nei mesi scorsi ci fosse un accordo tra la d’Urso e La7 per un progetto del tutto inedito. Secondo quanto si legge, prima che La7 D diventasse La7 Cinema, Urbano Cairo aveva pensato di affidare la rete proprio alla d’Urso e di trasformarla in La7 B. Il progetto avrebbe dovuto comprendere programmi a tema con un’ampia scelta di titoli. Tuttavia, stando a quanto riferito, gli accordi sarebbero sfumati per una questione di budget.

LEGGI ANCHE: Nikita Perotti si sbilancia sul rapporto con Andrea Delogu

Pochi giorni fa nel mentre Barbara d’Urso è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e nel corso dell’intervista ha spiegato perché ha deciso di prendere parte a Ballando con le Stelle. In merito la conduttrice ha affermato:

“Erano anni che Milly provava a convincermi. Ho pensato fosse l’anno più giusto e poi volevo tornare ad avere un contatto con il pubblico. Io è da quando ho 18 anni che vivo in diretto contatto con loro, questa cosa mi mancava, volevo ricollegarmi con loro. Per vari motivi non mi è stato possibile, così ho pensato che Ballando con le stelle fosse il posto giusto. È una trasmissione bella, importante, quindi mi sono detta: è il posto giusto”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.