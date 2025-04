Domenica 13 aprile si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne e come al solito non sono mancati i colpi di scena. Ma andiamo a scoprire le anticipazioni e gli spoiler su quello che vedremo tra qualche giorno su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico

Mancano poche settimane alla fine di questa edizione di Uomini e Donne e di certo in molti si chiedono come terminerà quest’anno il percorso dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Solo poche ore fa, nella giornata di domenica 13 aprile, si è svolta una nuova registrazione del programma e come sempre non sono mancati i colpi di scena. Ma cosa è accaduto stavolta in studio? Andiamo a scoprire le anticipazioni, rivelate come sempre da Lorenzo Pugnaloni.

Si parte dal Trono Classico. Questa settimana Gianmarco Steri ha deciso di portare in esterna sia Francesca Polizzi che Cristina Ferrara. Tuttavia in studio il tronista è apparso scombussolato e ha annunciato di voler andare a riprendere Nadia Di Diodato, che si era eliminata qualche giorno fa.

Gianmarco ha così lasciato lo studio e le esterne con Francesca e Cristina non sono state mostrate.

Ma cosa è accaduto invece nel Trono Over?

Anticipazioni Trono Over

Andiamo a leggere le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne. La prima a sedersi a centro studio è stata Gemma Galgani, che ha deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere Arcangelo, che nel mentre ha manifestato interesse per la dama Marina.

Si è poi parlato di Diego Fazio e Isabella. Nonostante le cose stessero andando bene, in studio la dama ha deciso di chiudere la conoscenza, dopo che il cavallerie ha raccontato di alcuni loro episodi intimi.

È stata poi la volta di Giovanni Siciliano che ha chiuso sia con Luana che con Francesca Cruciani.

In studio si è anche festeggiato il compleanno di Giuseppe. La dama Rosanna, con la quale si sta frequentando, ha portato una torta e Tina Cipollari l’ha offerta alle signore del pubblico.

Trono Tina Cipollari

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne, come ci svelano le anticipazioni, si è anche parlato del trono di Tina Cipollari. L’opinionista è uscita in esterna con Cosimo Dadorante.

I due sono andati in montagna e proprio Tina era vestita da contadina. Il cavaliere ha poi portato in studio un uomo di Pasqua da donare alla Cipollari.