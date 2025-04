A distanza di anni, Jessica Selassié rivela nel corso di una diretta social di avere avuto una storia segreta con Barù, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

La conferma di Jessica Selassié

Sono passati alcuni anni da quando Jessica Selassié ha vinto il Grande Fratello Vip 6. Come di certo in molti ricorderanno, proprio all’interno della casa più spiata d’Italia la Principessa ha fatto la conoscenza di Barù Gaetani, col quale fin da subito c’è stato un rapporto speciale. Più volte infatti l’ex Vippona ha ammesso di avere un interesse per il nipote di Costantino della Gherardesca e sono stati in molti a sperare che tra i due nascesse una relazione.

Anche dopo la fine del reality show di Canale 5 un enorme fandom, che ha assunto il nome di Jeru, ha continuato a sostenere Jessica e Barù, senza mai smettere di credere in una possibile relazione. Col passare del tempo però i due si sono persi di vista e a oggi sembrerebbe che entrambi abbiano voltato pagina. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole.

Nel corso di una diretta social, a distanza di anni Jessica Selassié ha rivelato di aver avuto una storia segreta con Barù, confermando così le teorie dei fan. Ma non è finita qui. La Principessa ha anche ammesso che la relazione è finita in quanto lui non sarebbe stato propenso a un qualcosa di serio e duraturo. In più Jessica ha dichiarato che Barù avrebbe bloccato sia lei che le sue sorelle sui social senza una motivazione valida.

Naturalmente la rivelazione della Selassié ha lasciato tutti senza parole e in queste ore le fan Jeru sono tornate a farsi sentire. A oggi tuttavia la relazione è ufficialmente giunta al termine ed entrambi si sono lasciati alle spalle quel momento della loto vita.