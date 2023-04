NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Aprile 2023

Il dolce post di Aurora Ramazzotti

Sono trascorse due settimane da quando Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare, concepito dall’amore con il suo storico fidanzato Goffredo Cerza. Tanta la gioia della giovane conduttrice e dei neo nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che sui social hanno pubblicato delle tenere dediche per il loro primo nipotino. In queste ore come se non bastasse a intervenire è stata anche la stessa Aurora, che su Instagram ha condiviso alcune immagini insieme al piccolo Cesare, facendo a sua volta una dolce dedica a suo figlio che ha emozionato il web. Queste le dichiarazioni della Ramazzotti:

“Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”.

Nel mentre pochi giorni fa, dopo essere tornata a casa dall’ospedale, Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio, rivelando come stanno andando i primi momenti insieme a suo figlio Cesare. Ma non solo. La conduttrice ha parlato anche dell’esperienza dell’allattamento, che sta vivendo per la prima volta. Queste le parole di Aurora, che hanno commosso gli utenti:

“Va tutto bene, stiamo bene, ci stiamo adattando, siamo tornati a casa. Il bimbo “funziona”, fa quello che deve fare: dorme, fa la cacca, un botto di cacca. È tutto molto emozionante, piango ogni 5 minuti, dicono sia normale anche perché sto provando l’allattamento, un’esperienza davvero intensa, ma poi vi racconterò tutto quanto. Per me la cosa più emozionante adesso è vedere Goffredo con il bambino”.