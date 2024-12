Interpellata da un utente di X, Fiorella Mannoia ha espresso la propria posizione in relazione al caso Tony Effe

Un utente di X ha chiesto apertamente a Fiorella Mannoia un commento sul caso degli ultimi giorni che sta vedendo protagonista Tony Effe, escluso dal concerto di Capodanno e la cantante ha risposto.

La risposta di Fiorella Mannoia sul caso Tony Effe

Fiorella Mannoia è stata recentemente interpellata su X (ex Twitter) da un utente che le ha chiesto il suo parere sul caso di Tony Effe. Il rapper è stato escluso dal concerto di Capodanno di Roma al Circo Massimo, dopo che i suoi testi erano stati giudicati sessisti.

La sua reazione è stata rapida e divertente: la cantante ha risposto al tweet con un semplice “Ho altro da fare“. Ha accompagnato queste parole anche con un’emoji con occhiolino e linguaccia, mostrando così di non voler entrare nel merito della vicenda e di preferire concentrarsi su altre questioni.

Fiorella Mannoia X

Il caso di Tony Effe ha suscitato molto interesse. inizialmente invitato a partecipare al grande evento di Capodanno al Circo Massimo con Mahmood e Mara Sattei, il rapper era stato successivamente escluso a causa delle sue canzoni ritenute offensive e sessiste, come detto.

La decisione ha sollevato polemiche, con molti artisti e fan che si sono espressi contro la censura. Mahmood e Mara Sattei addirittura si sono ritirati dal concerto.

Per tutta risposta, ieri Tony Effe ha annunciato un concerto personale e indipendente nella stessa serata di Capodanno, al Palazzo dello Sport di Roma. L’evento, in neanche 24 ore, ha quasi esaurito i biglietti, a testimonianza del grande supporto ricevuto dai suoi fan.

Fiorella Mannoia, con la sua risposta ironica, ha scelto di non entrare in una discussione così accesa. Pare abbia preferito mantenere una posizione di distacco dalla vicenda.

La cantante, che da sempre si è distinta per la sua attenzione ai temi sociali, ha dunque optato per concentrarsi sulle proprie attività. Per il momento ha scelto di lasciare spazio ai commenti di altri sul caso Tony Effe.