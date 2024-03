Sembrava impossibile ma ce l’ha fatta! Brando ha finalmente scelto tra Beatriz e Raffaella

NEWS

Debora Parigi | 12 Marzo 2024

Uomini e donne

Arriva finalmente la scelta di Brando a Uomini e donne tra Beatriz e Raffaella. Il percorso è stato lungo e fatto di litigi e alti e bassi e anche di una scelta rimandata. Ma finalmente nella registrazione di oggi del dating show è avvenuta e sappiamo chi delle due corteggiatrici ha lasciato il programma col tronista e come sono andate le cose. Vediamo i dettagli.

La scelta di Brando a Uomini e donne

Sembrava impossibile ma finalmente Brando è riuscito ad arrivare alla scelta a Uomini e donne. Salito sul trono a settembre insieme a Cristian, il suo percorso è stato ancora più lungo di quello del suo compagno di trono. Infatti se già Cristian ci ha messo un bel po’ a scegliere, Brando ci ha messo ancora di più.

Da mesi lui stava portando avanti il suo percorso con sole due corteggiatrici: Beatriz e Raffaella. Molto diverse tra loro, lo hanno messo in difficoltà proprio perché interessato ad entrambe per aspetti diversi. In questi mesi ne sono successe di tutti i colori. Più volte entambe se ne sono andate e lui è corso a riprenderle. E poi litigi, riappacificazioni, tira e molla continui. Proprio nella puntata andata in onda oggi il tronista era talmente esasperato che alla fine ha lasciato lo studio davvero nervoso.

Ma adesso finalmente abbiamo la scelta di Brando! In realtà sarebbe dovuta avvenire la scorsa settimana. Dopo l’assenza di entrambe a una registrazione, lui aveva detto che non aveva voglia di rincorrere nessuno e che il giorno successivo avrebbe scelto se si fossero presentate in puntata. Entrambe c’erano e così era tutto pronto. Ma dopo aver mostrato i momenti migliori e aver fatto uscire le due corteggiatrici, il tronista si è mostrato titubante e nervoso, è uscito e poi ha comunicato che ci aveva ripensato.

Siamo arrivati quindi alla registrazione di oggi, martedì 12 marzo, di Uomini e donne e alla scelta annunciata già nella registrazione di ieri. Proprio ieri il tronista e le corteggiatrici erano assenti e Maria De Filippi aveva confermato la scelta per oggi. Chi ha quindi scelto Brando tra Beatriz e Raffaella? Le anticipazioni di Uomini e donne riportate da Lorenzo Pugnaloni ci dicono che la scelta di Brando è stata Raffaella.