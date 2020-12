1 La sigla di Uomini e donne è stata cambiata di nuovo, ma anche questa volta il pubblico non è per niente convinto. Ecco il video e le reazioni.

Un paio di settimane fa Uomini e donne aveva cambiato la sua sigla storica, quella creata da Agostino Penna e che era entrata nel cuore di tutto il pubblico. Il nuovo jingle, completamente stravolto, non aveva convinto i fan, che erano rimasti totalmente sorpresi e non positivamente.

Anche lo stesso Agostino Penna era rimasto un po’ senza parole, poiché non aveva saputo niente di questo cambio di sigla. Si era detto dispiaciuto, specialmente per il pubblico che ormai associava quel suo jingle al programma. Quindi il dispiacere non era per una questione di soldi, ma per una questione affettiva.

Comunque il nuovo jingle, fatto con il sax, nonostante non piacesse, era ormai già entrato nella mente degli spettatori. E oggi è cambiato di nuovo. In realtà la musichetta col sax c’è sempre, ma è stata aggiunta un’altra musica che però sembra rimanere meno in testa rispetto a quella di due settimane fa. Ecco il video dell’ingresso di oggi del cavaliere Biagio del Trono Over a inizio puntata.

Cambia (ancora una volta) la sigla di Uomini e Donne 🙃 #uominiedonne pic.twitter.com/KbIjMXnu8Q — disagiotv (@disagio_tv) December 9, 2020

Se la precedente non aveva convinto il pubblico, questa sta piacendo ancora meno, forse perché proprio non resta in testa.

Ed infatti i fan hanno subito commentato sui social. Ecco cosa pensano…