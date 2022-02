Camilla cade dalle scale di Uomini e Donne

Puntata intensa quella di oggi a Uomini e Donne. Dopo aver visto gli intrecci dei protagonisti del Trono Over, si è passati al Trono Classico, e come al solito non sono mancate le emozioni e i colpi di scena. Matteo Ranieri è infatti rimasto senza corteggiatrici, e al centro studio è apparso sconfortato e visibilmente deluso dal comportamento delle sue pretendenti, che non si sono presentate alla registrazione.

In seguito è toccato a Luca sedersi al centro studio. Il tronista questa settimana è uscito con Camilla e così prima di vedere l’esterna Maria De Filippi ha fatto entrare la corteggiatrice. Tuttavia in quel momento è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web.

Mentre stava entrando in studio Camilla è caduta dalle scale di Uomini e Donne ed è così finita a terra. Per fortuna però la corteggiatrice è inciampata nell’ultimo gradino e non si è fatta del male. Sul web ai più la caduta ha ricordato quella di Gemma Galgani di qualche mese fa, e naturalmente non sono mancati i commenti ironici.

Luca nel mentre ha prontamente aiutato Camilla e poco dopo i due hanno visto l’esterna, che tuttavia non è andata nel migliore die modi. Salatino così con dispiacere ha deciso di eliminare la sua corteggiatrice, e la frequentazione si è così interrotta.

