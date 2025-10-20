A distanza di alcuni anni dalla partecipazione a Uomini e Donne, un celebre ex tronista annuncia una pausa dai social. Ecco chi è e le sue dichiarazioni.

Parla l’ex tronista di Uomini e Donne

Sono trascorsi ben 10 anni da quando Amedeo Barbato ha ricoperto il ruolo di tronista a Uomini e Donne. Come i fan storici del dating show di Canale 5 senza dubbio ricorderanno, il suo percorso si era concluso insieme a Sophia Galazzo e i due avevano lasciato il programma insieme. Dopo la fine della relazione però Amedeo è tornato al suo lavoro, pur rimanendo attivo sui social, dove è seguito da migliaia di fan. In queste ore è tuttavia accaduto qualcosa di inaspettato, che ha riportato l’ex tronista al centro dell’attenzione. Proprio Barbato, con un post pubblicato sui suoi profili, ha annunciato che si prenderà una pausa di un mese dai social. In merito a questa decisione, Amedeo ha spiegato:

“Mi prendo una pausa dai social. Un mese lontano da storie, like e notifiche per ritrovare il mio centro, ascoltare davvero me stesso e rimettere in ordine i pensieri. Vivo tutto con passione — nel lavoro, nei rapporti, nei piccoli gesti quotidiani — e forse è proprio per questo che sento il bisogno di respirare, di rallentare, di stare con me. Non è una fuga, ma un ritorno. Alla salute, al silenzio che cura, alle cose vere”.

Ma non è finita qui. Continuando a spiegare perché ha deciso di prendersi una pausa di un mese sui social, l’ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto:

“Mi allontano dalle distrazioni, dalle pressioni inutili, da ciò che confonde il cuore. Anche se qui, sui social, si è creata quasi una famiglia, a volte serve perdersi un po’ per ritrovarsi meglio. Ci rileggiamo presto, con occhi più lucidi e sentimenti ancora più veri”.