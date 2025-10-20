Nel corso di una diretta sui social, Pinuccia Della Giovanna ha affermato di sognare un ritorno a Uomini e Donne. Ecco le dichiarazioni dell’ex Dama del dating show di Maria De Filippi, che in breve hanno fatto il giro del web.

Pinuccia vorrebbe tornare a Uomini e Donne

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Pinuccia Della Giovanna. L’ex Dama di Uomini e Donne infatti ha tenuto una live sui social, durante la quale ha fatto una serie di affermazioni che non sono passate inosservate. Pinuccia ha infatti dichiarato che sogna di tornare in studio e in merito, come ha riportato Lollo Magazine, ha ammesso: “Uomini e Donne lo vedo sempre, mi piace. Ho fatto la richiesta per andare a trovare Maria De Filippi e cantare. Ho due canzoni belle e Maria è nel mio cuore”. Ma non è finita qui.

Sempre nel corso della diretta, l’ex Dama ha aggiunto anche che quest’anno c’è un Cavaliere che le ha suscitato una certa curiosità. In merito Pinuccia ha affermato: “Mi piacerebbe conoscere Mario Lenti, ma non so quanti anni ha. Però mi piace più andare a cantare che partecipare. A volte è troppo pesante alla mia età, troppo noioso”.

Infine Pinuccia Della Giovanna ha anche menzionato Alessandro Rausa, col quale a Uomini e Donne ha avuto una conoscenza fatta di alti e bassi. A oggi tuttavia tra i due sembrerebbe essere rimasto un rapporto di affetto e così l’ex Dama ne ha approfittato per inviare un messaggio al Cavaliere. Ecco cosa ha detto Pinuccia a riguardo:

“Alessandro è nel mio cuore, ogni tanto ci sentiamo. Mi dispiace che a 95 anni non è più come prima nel farsi sentire. Vorrei mandargli un messaggio: ciao Alessandro, sono Pinuccia, ti ricordo sempre con affetto. Sono contenta che hai trovato la compagna”.