In queste settimane si è a lungo discusso di una Dama di Uomini e Donne che ha chiesto 500 euro per rilasciare un’intervista. Adesso la persona in questione rompe il silenzio e spiega il perché della richiesta.

Parla la Dama di Uomini e Donne

Poche settimane fa a finire al centro dell’attenzione è stata una Dama di Uomini e Donne. Come ha fatto sapere Lorenzo Pugnaloni, una delle protagoniste del dating show di Maria De Filippi ha chiesto ben 500 euro per rilasciare un’intervista al noto blogger, definendosi “una professionista”. A quel punto la notizia ha fatto il giro del web e i più si sono domandati chi fosse la persona in questione. Adesso, a distanza di un mese dall’accaduto, è arrivata la verità.

Nel corso di una chiacchierata con il portale Opinionista Social, Isabella July ha ammesso di essere stata lei a chiedere un cachet a Lorenzo Pugnaloni. La Dama ha tuttavia precisato di essere stata consigliata da una persona del parterre e in merito ha dichiarato: “Quella Dama ero io. Sono stata consigliata da una persona che voi conoscete bene a rispondere e chiedere un compenso in cambio dell’intervista. Sinceramente non avevo idea di come funzionasse. L’ho fatto in buona fede. Se voglio dire il nome? Lo dirò prossimamente”.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, la tiktoker Cara nel cast? Un video insinua il dubbio

Ma non è finita qui. La Dama di Uomini e Donne, condividendo l’intervista sui suoi social, ha poi aggiunto: “Ci tengo a dire la mia, con rispetto e trasparenza. Sono stata consigliata da una persona del parterre che oggi preferisco non nominare. Io, in buona fede, ho ascoltato quel consiglio. Ma no, non è nel mio stile approfittare o mercificare la mia voce. Non ho mai avuto cattive intenzioni”.

Isabella ha tuttavia affermato che prossimamente tornerà sulla questione e che rivelerà il nome di questa persona che le ha suggerito di chiedere un compenso per rilasciare interviste. Ma a chi si riferirà la Dama? Non resta che attendere per scoprirlo.