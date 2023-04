NEWS

Nicolò Figini | 6 Aprile 2023

Uomini e donne

Chi saranno i prossimi tronisti di Uomini e Donne?

Ormai è tempo di cambiamenti a Uomini e Donne. Nelle settimane appena passate, infatti, abbiamo dovuto salutare i Tronisti che ci hanno fatto compagnia per tanti mesi. Stiamo parlando di Federico Nicotera e Lavinia Mauro, i quali hanno fatto le loro scelte trovando l’amore rispettivamente in Carola e Alessio Corvino.

Solitamente i tronisti sono quattro, ma per adesso ne sono rimasti solamente due. Si tratta di Nicole e di Luca Daffrè, i quali hanno appena iniziato il loro percorso dentro il dating show. Prossimamente capire meglio verso quali corteggiatori e corteggiatrici si stanno legando, anche se già un’idea il pubblico se l’è potuta fare.

Nel mentre, intanto, in molti si stanno chiedendo chi altro vedremo sui troni. Secondo quanto riporta anche il sito BlastingNews, in lizza ci sarebbe proprio Alessio Campoli. Quest’ultimo potrebbe entrare a far parte del cast della trasmissione di Maria De Filippi, passando da corteggiatore a tronista. Al momento non abbiamo notizie certe in merito, ma vi terremo aggiornati.

Ma per quanto riguarda le donne? Tra le ragazze che potrebbero approdare a Uomini e Donne si stanno diffondendo i nomi di Alice Barisciani, la non Scelta di Federico Nicotera, e Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei. Di loro due si è parlato molto nel corso del Grande Fratello Vip 7 a causa dei presunti tradimenti di lui.

Per adesso, lo ripetiamo, si tratta soltanto di indiscrezioni. Non abbiamo idea se vedremo qualcuno di loro salire sui troni rimasti disponibili. Staremo a vedere che cosa accadrà e vi terremo informati nel momento in cui ne sapremo di più. A voi piacerebbe vedere uno di loro tre? Fatecelo sapere!

Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.