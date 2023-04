NEWS

Andrea Sanna | 6 Aprile 2023

Amici 22

L’ira dei fan di Mattia contro Marcello Sacchetta

Il daytime di Amici 22 ieri ci ha raccontato la sfida di ballo che si è tenuta a teatro e ha visto come protagonisti Mattia, Isobel, Ramon, Alessio e Maddalena. A giudicare le performance dei ragazzi è Marcello Sacchetta, apprezzato ballerino e coreografo che nel programma ci ha lavorato e collabora da anni. Al termine di ogni esibizione, Sacchetta ha espresso un pensiero e dato un giudizio, per poi dare dei voti. Ecco qui sotto il momento in cui ha rivelato il responso finale…

Per Mattia, Isobel, Ramon, Alessio e Maddalena è arrivato il momento di scoprire la classifica della gara di ballo a teatro di Marcello Sacchetta! #Amici22 pic.twitter.com/lAIrLhKdB0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 5, 2023

La classifica stilata da Marcello Sacchetta durante il daytime di Amici 22 ha fatto storcere il naso a qualcuno. I supporter di alcuni allievi della scuola sembrano non aver apprezzato troppo i suoi giudizi, tanto da andargli contro sui social network. Da qui è arrivata dunque la replica del ballerino che ha giudicato la sfida.

Sul suo profilo Instagram Marcello Sacchetta si è così sfogato: “Ci sono alcune persone, soprattutto di alcune fan base, che si limitano alla classifica finale, buttando via tutto il resto, come se non avesse abbastanza importanza. Eppure ho detto molte cose, ho dato anche dei consigli costruttivi, per crescere e per migliorare”.

La storia Instagram di Marcello Sacchetta – Amici 22



“Io amo ogni genere di danza, soprattutto quando è fatta bene”, ha precisato Sacchetta nel suo lungo sfogo. L’ex professionista di Amici ha anche fatto sapere quanto nel corso di quest’anno abbia spesso elogiato i ragazzi perché li trova tutti molto talentuosi: “E io sono uno che i complimenti non li spreca, anzi”.

A proposito della sua classifica, Marcello Sacchetta ha spiegato che non potrà mai andare bene a tutti, dato che ognuno ha i propri gusti e tifa chi preferisce maggiormente.

Instagram Stories – Marcello Sacchetta

Infine Marcello Sacchetta ha spiegato di aver ricevuto diversi attacchi e critiche da parte dei fan dei ragazzi e, in modo particolare, da chi sostiene Mattia. Questo perché il giudice della sfida l’ha posizionato ultimo. Una mossa che ha suscitato fastidio tra alcuni fan di Zenzola, piuttosto contrariati:

“Concludo dicendo che scrivere parolacce e insulti non fa di voi persone migliori o tecnici. Non riempie d’orgoglio il vostro supportato, anzi forse si vergognerebbe se lo sapesse. Siate più rispettosi, ma soprattutto ascoltate! Rispondo ad alcune critiche ricevute da qualche mattacchione della fan base di Mattia: al contrario di quanto dite a me lui è sempre piaciuto. E lo dimostra il fatto che ai casting dell’anno scorso c’ero ancora io! Peace. Viva la danza, viva il talento!”, ha chiosato Marcello Sacchetta.