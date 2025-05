Oggi in studio ospite una coppia nata di recente a Uomini e Donne, che ha rivelato: “Abbiamo chiamato i nostri cani Gianni e Tina”.

La simpatica trovata della coppia di Uomini e Donne

Non solo il momento di Gemma Galgani che ha fatto discutere oggi durante la puntata di Uomini e Donne. In una stagione che ha visto nascere numerose storie d’amore, una delle coppie più recenti e sorprendenti è tornata a raccontarsi: Gabriele e Tiziana. I due, usciti insieme dal programma sei mesi fa, sono apparsi affiatati e felici, confermando che la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

Gabriele a Uomini e Donne aveva inizialmente frequentato Sabrina Zago durante la sua partecipazione al Trono Over. La loro conoscenza si era conclusa quasi subito. Poco dopo il cavaliere ha iniziato a uscire con Tiziana e tra loro è scattata una scintilla che li ha portati a lasciare il programma come coppia ufficiale. “Sta andando bene”, ha raccontato Gabriele in studio, “litighiamo abbastanza, ma sono quei litigi che aiutano a capirsi meglio.”

Durante la loro partecipazione odierna, la coppia ha svelato un dettaglio curioso e tenero della loro vita insieme: hanno deciso di chiamare i loro due cuccioli Gianni e Tina, in onore dei due storici opinionisti del programma, Cipollari e Sperti. “Io ho un allevamento”, ha raccontato l’ex dama di Uomini e Donne, “e lo scorso 5 dicembre, proprio il giorno del compleanno di Maria De Filippi, sono nati due cuccioli. Ho chiamato Gabriele e lui ha detto ‘siamo diventati mamma e papà’. Così abbiamo scelto quei nomi.”

La simpatia dell’aneddoto ha suscitato l’ironia di Tina Cipollari, che ha commentato divertita. Sabrina Zago, ex frequentazione di Gabriele, ha risposto con una punta d’amarezza: “Sono felice per loro. A quanto pare porto fortuna agli uomini, perché dopo di me si innamorano subito.”

Una storia semplice ma profonda, quella di Gabriele e Tiziana, che dimostra come a volte, anche in TV, possa nascere l’amore vero!