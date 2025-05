In puntata Gemma Galgani ha gettato un pacchetto di patatine in testa ad Arcangelo. Tina Cipolari, vista la scena, ha…

Gemma Galgani getta le patatine in testa ad Arcangelo

Che tra Gemma Galgani e Arcangelo le cose non vadano per il verso giusto si era capito da tempo. Da quando, per la precisione, lui ha deciso di metterci un punto definitivo concentrandosi su altre protagoniste del parterre. Una mossa che la dama torinese non ha affatto gradito e ha generato parecchie discussioni in studio, esattamente come oggi.

Ma il momento sorprendente è arrivato quando Gemma Galgani durante un ballo ha deciso di “vendicarsi” di Arcangelo e fargli uno scherzo. Il noto volto di Uomini e Donne anziché concentrarsi sulla danza o scambiare quattro chiacchiere, ha preso un pacchetto di chips lì presenti e ha inseguito per lo studio il cavaliere. Ignaro di tutto quest’ultimo non ha notato di avere alle sue spalle Gemma.

A quel punto, dal nulla, Gemma Galgani l’ha sorpreso gettando (in due momenti diversi) il contenuto della confezione in testa ad Arcangelo che, in quel momento non ha reagito.

75 anni, percepiti 7.

Questo accade quando Gianni e Tina fomentano una che sta già palesemente sbarellando.#uominiedonnepic.twitter.com/kjdZAnttne — Jay Sí (@Jes912) May 27, 2025

Indisturbata poi Gemma Galgani ha ripreso posto. Il gesto inizialmente sembrava essere passato inosservato, ma Maria De Filippi ha sorpreso la dama e i presenti in studio spiegando l’accaduto. “Gesto bruttissimo, pessimo… il cibo non si butta. Si offre ma non si butta”, ha subito sentenziato Tina Cipollari contrariata dalla scena riproposta poi in un RWM.

Gemma Galgani a sua discolpa ha affermato si trattasse di uno scherzo, ma per farsi perdonare ha deciso di andare a raccogliere le patatine sparse per parte dello studio.

“Cosa vi aspettate, vi aspettate che commenti?”, ha risposto Arcangelo interpellato da Maria De Filippi. Gianni Sperti che non aveva notato la domanda della conduttrice, si è intromesso: “Non te l’ha chiesto nessuno”, per poi fare un passo indietro quando ha capito che le cose stavano diversamente.

Sempre Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno sgridato Gemma Galgani per aver sprecato in questo modo le chips e per averle sottratte a chi, magari , le voleva mangiare sul serio: “Ma che fai ora? Pulisci lo studio? Io non so che ti è preso negli ultimi 10 minuti”, ha detto l’opinionista.

Gemma Galgani ha ribadito ancora una volta si trattasse solo di uno scherzo, a quanto pare… finito male!