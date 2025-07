Nella storia di Uomini e Donne sono tante le coppie che si sono formate e hanno deciso di convolare a nozze.

Delle altre ancora non sono convolate a nozze (ma lo faranno) e chi per svariati motivi non ha ancora compiuto il grande passo e chissà non possano sorprenderci presto.

Intanto andiamo a ricordare chi si è sposato….

Uomini e Donne, le nozze di Andrea e Teresa

Andrea e Teresa – Uomini e Donne

Nella lista non possiamo non inserire Andrea Dal Corso e Teresa Langella.

Amore sbocciato nel 2019 si è consolidato ancor di più con il passare degli anni, fino al fatidico ‘sì’ nel 2024.

Nozze da sogno che hanno commosso tantissimi fan di Uomini e Donne che li seguono dagli inizi della loro conoscenza.