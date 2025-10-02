A corteggiare Cristiana di Uomini e Donne è sceso anche Emanuele Fiori

Molti lo ricorderanno per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello e per essere stato tentatore a Temptation Island. Oggi Emanuele Fiori è tra i corteggiatori di Cristiana Anania a Uomini e Donne e lei pensa sia figlio di… Rudy Zerbi!

Uomini e Donne, ex gieffino corteggia Cristiana

Se da una parte ha appena preso il via la nuova edizione del Grande Fratello di Simona Ventura, a far parlare molto spesso sono anche i protagonisti che hanno partecipato al reality show in altre stagioni. Ed è quello che si è verificato oggi durante la puntata di Uomini e Donne.

È stata Cristiana Anania, tronista del dating show, dopo un ballo a richiamare l’attenzione di Maria De Filippi per porgerle una domanda:

“Io ti devo raccontare una cosa che mi sto tenendo dentro da ieri. So che magari non è questo il momento, ma te la voglio dire. Ti voglio fare una domanda, ti sembrerà fuori luogo. Ma Rudy Zerbi non ha quattro figli? Te lo chiedo perché secondo me tra i corteggiatori c’è un quinto figlio. Ragazzi è uguale. Non riesco a guardarlo e mi viene da ridere. È un bellissimo ragazzo, però mi ricorda troppo lui”.

Poco le telecamere hanno inquadrato Emanuele Fiori che, come ricorderanno i più attenti ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello e all’ultima di Temptation Island in qualità di tentatore. Adesso nel giro di pochi mesi ritroviamo Emanuele nel parterre di Uomini e Donne, in qualità di corteggiatore di Cristiana Anania.

In realtà Emanuele Fiori è figlio dell’ex portiere del Milan, Stefano Fiori, anche se ha ammesso che molto spesso glielo fanno notare e la tronista non è la prima persona a tirare in ballo questa somiglianza. Un momento questo che ha generato le risate tra i protagonisti di Uomini e Donne e tra chi, in quel momento, si trovava a commentare la puntata sui social. (QUI IL VIDEO)

Un simpatico siparietto quello regalato da Cristiana, che probabilmente avrà fatto sorridere anche Rudy Zerbi.