Sui social con un lungo sfogo l’ex compagna di Matteo del Grande Fratello è intervenuta e l’ha attaccato con dure parole: “Pagliaccio e senza rispetto”.

L’attacco dell’ex di Matteo del Grande Fratello

Matteo Azzali ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello lunedì sera. Si è presentato al pubblico come un uomo dal passato turbolento, ma profondamente cambiato. Oggi, dice di dedicare la sua vita alla cura degli animali, della madre e di giovani in difficoltà. Un profilo che ha colpito molti telespettatori, ma che ha provocato anche delle reazioni differenti.

A poche ore dalla minaccia di abbandonare la Casa del Grande Fratello (che poi a quanto pare non si è concretizzata), una ragazza che si è dichiarata sua ex compagna ha pubblicato su Instagram uno sfogo durissimo, rilanciato anche dalla nota esperta di gossip Deianira Marzano.

La donna, che avrebbe avuto una relazione con Matteo durata circa due anni, ha raccontato di essere stata lasciata all’improvviso, tre mesi fa, per un’altra. Non solo: si è detta profondamente delusa dal modo in cui lui si sta raccontando al Grande Fratello.

“Matteo Azzali, colui che ama definirsi saldo, inquadrato e rigoroso… Io potrei offrire testimonianza concreta circa la reale consistenza di tali affermazioni, le quali risultano assai distanti dalla sostanza dei fatti”.

Piuttosto tagliente l’ex del concorrente del Grande Fratello ha aggiunto:

“Ora, giunti ai suoi 47 anni, ci si domanda se l’epiteto di ‘pagliaccio’ possa essere sufficiente… Del concetto di rispetto tu non possiedi neppure la più vaga cognizione”.

La storia di Deianira Marzano sull’ex di Matteo del Grande Fratello

Parole durissime, che stanno facendo discutere i telespettatori del Grande Fratello. Non è chiaro se ci sia dietro questa situazione, ma l’accusa principale è l’incoerenza tra il Matteo “pubblico” e quello “privato”.

Ora resta da vedere se il Grande Fratello mostrerà queste segnalazioni e se Matteo deciderà di rispondere in puntata.