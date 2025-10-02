In un’intervista Alfonso Signorini ha commentato l’uscita di scena dal Grande Fratello e svelato cosa pensa della conduzione da parte di Simona Ventura.

Alfonso Signorini sul GF di Simona Ventura

Mentre dentro la Casa del Grande Fratello continuano le storie, le strategie e ovviamente le polemiche, fuori dai riflettori Alfonso Signorini si gode un periodo di stop dalla TV e in un’intervista a Il Corriere della Sera con Elvira Serra ha detto la sua sulla nuova edizione del reality e sulla sua conduttrice, Simona Ventura.

Dopo aver guidato per due anni consecutivi il GF, Signorini ha spiegato in una recente intervista di essere stato “in parte sollevato” per non essere stato riconfermato alla guida dello show. Una scelta che, a quanto pare, aveva già anticipato all’azienda, confessando di sentirsi stanco dopo due stagioni intense.

«Per sei mesi ho fatto il pendolare tra Roma e Milano per due prime serate a settimana. Mi alzavo alle sei del mattino, è stato davvero impegnativo», ha raccontato il conduttore. Nonostante tutto, però, Alfonso Signorini ha detto di essere molto fiero del lavoro svolto, e per aver dato spazio a temi ben precisi, portando attenzione sulle storie dei concorrenti oltre che sul puro intrattenimento.

Ma la vera chicca dell’intervista è arrivata quando ha parlato del passaggio di testimone a Simona Ventura. Tra le colonne de Il Corriere della Sera, Alfonso Signorini ha mostrato una grande sportività:

«A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice. Ancor di più quando ho saputo che lo avrebbe condotto una mia amica».

Dunque da queste parole sembrerebbe che Alfonso Signorini sia soddisfatto che la scelta di Mediaset sia ricaduta proprio su Simona Ventura. Sembra davvero apprezzare il nuovo corso del programma e guarda al futuro e nuovi progetti lavorativi.