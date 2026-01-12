Tutte le anticipazioni di Uomini e Donne e la scelta di Cristiana Anania

La tronista Cristiana Anania di Uomini e Donne ha scelto tra Ernesto e Federico con chi proseguire il suo percorso fuori dal programma. Ecco tutte le anticipazioni dettagliate della registrazione.

Uomini e Donne: la scelta di Cristiana Anania

Dopo Flavio Ubirti, a Uomini e Donne anche Cristiana Anania ha fatto la scelta. Con chi ha deciso di proseguire la sua conoscenza la tronista? Con Ernesto, oppure con Federico? Abbiamo finalmente la risposta.

Le anticipazioni riportate da LorenzoPugnaloni.it hanno rivelato cosa è successo nel corso della registrazione di oggi del dating show. Notizie queste, quindi, che ci svelano finalmente chi ha scelto Cristiana Anania a Uomini e Donne.

Anche il profilo ufficiale della trasmissione ha spoilerato la notizia e ha fatto sapere al pubblico che Cristiana ha scelto di proseguire con Ernesto Passaro.

Questo è il responso se vi state chiedendo chi ha scelto di Cristiana Anania a Uomini e Donne.

Tra gli altri dettagli forniti da LorenzoPugnaloni.it Cristiana si è presentata con un elegante abito rosa, mentre Federico indossava una camicia e un completo nero. Anche Ernesto era molto elegante.

Federico ha portato Cristiana a fare un giro in moto per Roma e poi le ha fatto conoscere i suoi nonni e i suoi fratelli. L’incontro è stato particolarmente emozionante per entrambi. Successivamente si sono spostati in un castello, dove lui ha fatto proiettare su una parete una serie di frasi e immagini per spiegare perché fosse attratto da lei. Alla fine le ha detto “sceglimi” e si sono commossi insieme.

Ernesto, invece, l’ha accompagnata a Napoli per una passeggiata sul lungomare, dove le ha confessato di essersi innamorato. In seguito, l’ha portata a casa sua per presentarle i suoi fratelli, che le hanno dato un mazzo di fiori da parte dei genitori. Anche in questo caso, Cristiana è apparsa emozionata. La sera, poi, l’ha condotta in un luogo dove c’era un cuore trafitto da una freccia e le ha detto: “Quello è il mio cuore e tu sei la freccia.” Convinto di non essere la scelta finale, le ha confessato che avrebbe sentito la mancanza del suo profumo.

Al momento dell’uscita, Tina ha scherzato sulla possibile reazione di Federico. Quando Cristiana l’ha per informarlo che non sarebbe stato lui la sua scelta, gli ha rivolto parole molto sentite. La tronista ha ripercorso il loro cammino insieme, sottolineando che lui era stato il primo. Ci ha tenuto a ringraziarlo e dirgli che gli voleva bene, ma che doveva seguire ciò che sentiva davvero.

Federico Cotugno è rimasto piuttosto deluso, ma ha comunque augurato il meglio alla tronista.

Le anticipazioni sul Trono Classico: Ciro CHOC

Come ripreso dalle anticipazioni e da un articolo precedente, sconvolgente quanto successo nel trono di Ciro Solimeno. La puntata ha avuto inizio con il video trasmesso poi da Witty.

Nel filmato Ciro ha raccontato che lui e Martina De Ioannon si vedevano anche al di fuori del programma durante il trono. Ciro ha ammesso di sentirsi in colpa e di voler abbandonare il trono. Maria De Filippi, però, non l’ha rimproverato, affermando che non si è trattato di un “delitto” e l’ha invitato invita a riflettere.

Ciro ha deciso di uscire dallo studio, indeciso su cosa fare. Le corteggiatrici l’hanno incoraggiato a pensare con calma e a restare. In un momento di sconforto, va anche a chiamare sua madre per sfogarsi. Al momento non è chiaro se deciderà di restare o di lasciare il programma. Intanto, Tina Cipollari ha lanciato una frecciatina a Gianmarco Steri, chiedendosi cosa farà ora che ha scoperto questa situazione.

Anticipazioni UeD registrazione 12 gennaio 2025: Trono Over

Ma non solo Cristiana Anania a Uomini e Donne. Ovviamente c’è stato spazio anche per altre dinamiche tra Trono Classico e Over. Abbiamo visto infatti anche gli altri protagonisti del programma mettersi in gioco, confrontarsi e non sono mancate, come sempre, anche le discussioni.

Nel dettaglio come ripreso da Lorenzo Pugnaloni sappiamo infatti che durante la registrazione di oggi 12 gennaio è successo dell’altro. Gemma Galgani ha commentato le parole di Mario Lenti durante la puntata di Verissimo di sabato, dando origine a un breve scambio di opinioni tra i due.

Nonostante avesse deciso di interrompere la conoscenza con Sebastiano Mignosa, Elisabetta ha scelto di rivederlo e ha accettato un’altra cena insieme. Tuttavia, l’incontro non ha portato a nessun chiarimento: la dama ha continuato a chiedere delle scuse per il fatto che il cavaliere fosse uscito con un’altra donna, mentre lui è rimasto fermo sulla sua posizione, convinto di non aver compiuto alcun errore.

Nel frattempo, Lanfranco e Cinzia M. hanno continuato la loro frequentazione per oltre due mesi. Il cavaliere si è apertamente dichiarato, confessando di nutrire sentimenti profondi e di essere stato disposto a lasciare il programma per stare con lei. Cinzia, però, ha mostrato di non essersi ancora sentita pronta a fare un passo così decisivo, spiegando di aver avuto bisogno di più tempo.

Le anticipazioni di Uomini e Donne con la scelta di Cristiana Anania e con altri accadimenti ci hanno quindi rivelato cosa vedremo nelle prossime puntate.

