Ieri venerdì 14 febbraio Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro d’Oro alla mamma di Fedez: “Spero si risposi”, ha detto senza mezzi termini.

La consegna del Tapiro alla mamma di Fedez

Mentre Tony Effe ha parlato di Fedez in conferenza stampa nel pomeriggio di oggi, dall’altra sembra essere passato in sordina la consegna del Tapiro d’Oro alla mamma del rapper milanese. Annamaria Berrinzaghi non è solo la madre di Federico, ma anche la sua manager e si occupa di tutto ciò che lo riguarda da vicino (tra cui le società di cui è titolare).

Recentemente Fedez è stato al centro di numerosi pettegolezzi che, ancora oggi, sembrano fare piuttosto discutere. Specie poi dopo i gossip lanciati da Fabrizio Corona, a proposito della sua vita privata. A seguito di tutte queste vicende personali, dunque, Valerio Staffelli ha pensato bene di mettersi alla ricerca della mamma di Federico per parlare con lei. A quanto pare missione compiuta, dato che l’inviato è riuscito a intercettarla ed estrapolarle qualche informazione.

L’inviato di Striscia la Notizia ha quindi messo alle strette la mamma di Fedez, per fargli notare come suo figlio si ritrovi sempre in situazioni per niente facili. La mamma di Fedez ha questo punto ha risposto:

“Tutti santi siamo diventati… Non sono preoccupata, sono una mamma strana. Io sono una mamma stronza”. Dopo questo quesito Valerio Staffelli ha aggiunto un’altra domanda, chiedendo alla madre del rapper se ci sarà o meno un secondo matrimonio per suo figlio: “Prima o poi lo spero per lui, d’altronde è un ragazzo giovane, fallo divertire”.

Una frecciatina (inevitabilmente rivolta a Chiara Ferragni) che non è di certo sfuggita e ha fatto tanto parlare in queste ore. Ci sarà una contro risposta?