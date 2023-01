NEWS

Nicolò Figini | 8 Gennaio 2023

Uomini e donne

Tina Cipollari convolerà presto a nozze?

Di recente Tina Cipollari, amatissima opinionista di Uomini e Donne, ha rivelato qualche dettaglio in più in merito al suo passato e in seguito ha parlato anche del suo arrivo a Uomini e Donne. In questo caso ha rivelato di aver chiesto proprio lei di subire una trasformazione:

“Ho lasciato che mi trasformassero. Mi sono fatta biondissima, mi sono truccata, vestita, quasi travestita, tanto che mi chiedevano ‘Ma sei sicura?’. Sì, ero sicura. Volevo che a casa, guardando il programma, non mi riconoscesse nessuno. E intanto cominciavo a riconoscermi io. Siamo il risultato di quello che siamo stati, soprattutto dei nostri dolori“.

In queste ore, però, arriva una nuova indiscrezione in merito alla sua vita personale. Pare, infatti, che Tina Cipollari salirà presto all’altare. A rivelarlo è il settimanale Nuovo, come riportato anche da Gossip e TV. Si parla, quindi, di fiori d’arancio per lei e Vincenzo Ferrara, con il quale ci sarebbe stato un presunto ritorno di fiamma. Sarà davvero così? Ancora non ne abbiamo la certezza. Fatto sta che i due sarebbero stati beccati a Firenze tra sorrisi e brindisi. Inoltre, una fonte anonima ha affermato: “Erano in grande confidenza. Parlavano chiaramente di matrimonio e degli ultimi dettagli da mettere a punto per la cerimonia che dovrebbe tenersi a breve“.

Per scoprire se questa è effettivamente la verità non ci resta che rimanere in attesa. Di matrimonio si era già parlato nel 2020, ma il lockdown lo ha impedito. Vincenzo Ferrara è un ristoratore fiorentino di 53 anni e gestisce due rinomate osterie. Il loro primo incontro è avvenuto nel 2018 grazie ad amici in comune. In caso di ulteriori aggiornamenti non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news su Tina Cipollari e non solo.