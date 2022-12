NEWS

Debora Parigi | 13 Dicembre 2022

Uomini e donne

Dalle anticipazioni, nella puntata di Uomini e donne doveva esserci lo svenimento di Pinuccia, ma non è andato in onda.

Tagliata la puntata di Uomini e donne

Vi abbiamo già parlato di quello che è successo a Uomini e donne nella puntata di ieri e in quella di oggi. C’è stato uno scontro tra Alessandro e Pinuccia che è degenerato. E ha visto anche Tina e Gianni intromettersi per andare contro la dama e difendere il cavaliere. Anche Maria De Filippi si è alzata dalla sua postazione per mettersi nel mezzo e placare gli animi.

La discussione è durata molto. E abbiamo visto la conduttrice far capire, per l’ennesima volta, a Pinuccia che Alessandro non è mai stato interessato sentimentalmente a lei. Ma poiché lei continuava a non capire, alla fine la De Filippi ha sbottato. Poi la dama si è messa a piangere ed è uscita dallo studio.

Dopo aver parlato di Roberta e successivamente della tronista Lavinia, Pinuccia è rientrata e Maria ha ripreso l’argomento in modo pacato. In maniera molto carina e gentile, la conduttrice ha fatto capire alla dama che forse Uomini e donne non era più il posto adatto a lei, perché la fa stare male. In pratica tutti hanno capito che Pinuccia è stata invitata a non andare più in trasmissione visti i suoi atteggiamenti.

Ma dalle anticipazioni che erano uscite alcune settimane fa dopo la registrazione, sapevamo che in tutto questo c’era stato anche uno svenimento della dama di Vigevano. Questo svenimento, però, non è andato in onda né nella puntata di ieri né in quella di oggi. E questa cosa non è piaciuta al pubblico che aspettava da settimane questo momento.

Guardando la puntata e come era il montaggio si presume che lo svemimento fosse prima del blocco dedicato a Roberta. Infatti in quel momento Pinuccia non era presente in studio. Quando poi è rientrata, dopo il blocco dedicato alla tronista, Maria le ha parlato. E a questo punto ha citato il fatto che lo stare lì la fa stare male. Questo fa pensare che appunto lo svenimento sia avvenuto in quel momento e quindi sia stato tolto in fase di montaggio.