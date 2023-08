NEWS

Andrea Sanna | 29 Agosto 2023

Uomini e donne

La litigata tra Elio e Tina a Uomini e Donne

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne offrono importanti spunti. Come gentilmente fornito da LorenzoPugnaloni.it tra ritorni e faccia a faccia, non sono mancate accese discussioni. Una di queste ha coinvolto per l’ennesima volta Elio Servo e Tina Cipollari.

Tutto si è verificato poco dopo aver parlato di Aurora Tropea e del cavaliere che sarebbe uscito con lei e con un’altra dama di Uomini e Donne. Successivamente infatti, stando a quanto riferito, pare proprio che Aurora Tropea si sia ritrovata a confabulare con Elio Servo durante un ballo. Al centro della chiacchierata Tina Cipollari. Il cavaliere pare abbia avuto ancora da ridire sull’opinionista e non si sarebbe frenato con le parole.

Dalla anticipazioni di Uomini e Donne si apprende infatti che Elio Servo avrebbe addirittura dato della “pazza” a Tina Cipollari. Un termine che è emerso nel corso della puntata e che ha scaturito l’ennesima litigata tra i due. La nuova stagione non è nemmeno cominciata e si sono già ritrovati a discutere animatamente!

Secondo i primi rumor emersi dagli studi di Uomini e Donne, infatti, ieri Tina ed Elio si sono già resi protagonisti di un faccia a faccia durissimo. Tutto pare sia nato perché lui ha salutato l’opinionista, la quale a sua volta l’avrebbe ignorato. Dalla sua la Cipollari ha spiegato di aver agito in questo modo perché lui precedentemente pare averla ignorata.

Questo ha quindi portato la conversazione a prendere una piega differente a Uomini e Donne. Il battibecco pare sia degenerato. Tra l’altro proprio Tina ha anche punzecchiato Elio portando in studio dei cannoli ripieni di ricotta, latticino che il cavaliere non riesce proprio a tollerare.

Per il secondo anno di fila dunque assisteremo a sfuriate tra Tina Cipollari ed Elio Servo a Uomini e Donne!