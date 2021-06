Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Fabrizio Cilli, che come ricorderemo qualche anno fa ha corteggiato Gemma Galgani a Uomini e Donne. L’ex Cavaliere del dating show di Maria De Filippi ha raccontato un episodio scioccante di cui sarebbe stato protagonista e che sta facendo discutere il web. Stando a quanto riporta Biccy, pare che Cilli sia stato drogato e abusato da una finta manager. Questo il suo forte e sconvolgente racconto, che sta facendo il giro del web, lasciando gli utenti senza parole:

“Sono stato contattato da una manager per prendere parte ad una trasmissione televisiva. Sono andato nel suo appartamento e dopo aver sorseggiato dell’acqua ho avuto dei problemi alla vista. Ho iniziato a vedere offuscato e poco dopo sono svenuto. Sono caduto a terra e mi sono rotto il menisco del ginocchio destro. Dopo dieci ore mi sono risvegliato nel suo letto. Sono stato drogato da una manager in cambio di favori a letto e mi ha anche detto: non ti crederà nessuno quando lo racconterai”.

E ancora Fabrizio Cilli svela di aver denunciato questa finta manager, raccontando quello che sarebbe accaduto. Ecco cosa ha aggiunto l’ex Cavaliere di Uomini e Donne:

“Come avevo annunciato sono stato dai carabinieri a denunciare la presunta manager o colei che si fa passare per tale. Mi hanno detto che ha già truffato altri due di Uomini e Donne. Lei fa questi contratti falsi scaricati da internet. La signora lavora senza partita iva, adesca le persone in casa e poi dopo le droga e le addormenta. Quando mi sono svegliato mi sono trovato questi segni. Mi ha morso, non so bene cosa abbia fatto. Mentre dormivo mi ha tirato delle forchettate. Sono tutto segnato addosso, per non parlare del taglio. Ho lividi e segni ovunque, mi ha rovinato fisicamente e psicologicamente”.