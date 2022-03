1 Un Cavalieri richiama Federica a Uomini e Donne

In una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta. Ha voluto lasciare la trasmissione in compagnia di Valeria Cardone. In questo modo Federica Aversano è dovuta tornare a casa da sola. Ma non prima di essere richiamata in studio a sorpresa. Un Cavaliere del Trono Over, infatti, ha espresso il suo interesse verso l’ex corteggiatrice del tronista genovese. Stiamo parlando di Alessandro, che fino a pochi giorni fa faceva la corte a Ida Platano. Pare, però, che Federica non si sia mostrata molto interessata e sembra abbia rifiutato le avances nei suoi confronti.

Ma come siamo arrivati a questo punto? Ripercorriamo gli step che ci hanno portati a questo momento e che vedremo nei prossimi giorni su Canale 5. Come stavamo dicendo all’inizio, infatti, Matteo ha raggiunto il suo lieto fine. La scelta era tra Valeria Cardone e Federica Aversano, con la quale ha avuto diversi alti e bassi. Un bacio dato alla prima, però, è stato quanto basta per prendere una decisione. Il tronista, quindi, ha lasciato la trasmissione mano nella mano con Valeria.

Questo nonostante in precedenza abbia anche rincorso Federica, riportandola negli studi di Uomini e Donne, dopo che aveva deciso di abbandonare il programma. Tuttavia le incompatibilità, evidentemente, erano troppe per riuscire a passarci sopra. Matteo, quindi, come riporta anche Gossip e TV, ha dichiarato che ha fargli prendere una decisione è stato il primissimo bacio dato a Valeria. Sono bastati, di conseguenza, una manciata di giorni.

Federica, invece, ha ammesso di aver capito che il suo cuore non batteva per lei, aggiungendo di essersi sentita presa in giro quando lui è andato a prenderla a casa sua. Secondo lei, infatti, non avrebbe dovuto fare quel passo perché sapeva già quale sarebbe stata la sua scelta. Tina, quindi, ha attaccato la corteggiatrice.

Le notizie non finiscono qui…