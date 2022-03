La scelta di Matteo Ranieri a Uomini e donne

Oggi pomeriggio, sabato 26 marzo, c’è stata una nuova registrazione di Uomini e donne e Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta. Veniamo a conoscenza di questo grazie alle anticipazioni che ha riportato la pagina instagram Uominiedonneclassicoeover.

Non conosciamo tutti i dettagli, ma possiamo dirvi che Mattero Ranieri ha scelto la corteggiatrice Valeria, quella arrivata più di recente. Lei ha ovviamente risposto di sì. In particolare il tronista ha detto che dal primo bacio (quello andato in onda a Uomini e donne questa settimana) ha capito che l’avrebbe scelta.

Per quanto riguarda Federica (molto amata dal pubblico), Matteo ha detto che hanno passato dei bei momenti, ma il suo cuore non batte per lei. La corteggiatrice ha risposto che se lo aspettava e che si è sentita presa in giro. Ha spiegato che l’ha presa in giro quando l’ha portata a casa, mentre non lo doveva fare dato che aveva già la scelta. Questo ha portato Tina ad attaccare Federica.

A fine puntata Maria De Filippi ha fatto rientrare la corteggiatrice non scelta perché Alessandro (l’ex corteggiatore di Ida) voleva corteggiarla. Lei, però, ha rifiutato.

Non sappiamo di preciso quando andrà in onda questa scelta di Matteo, probabilmente tra la fine della prossima settimana e l’inizio di quella successiva.

