Nicolò Figini | 10 Agosto 2023

Il like di Emma Marrone

Nei mesi scorsi Emma Marrone si è avvicinata di nuovo a Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ricordiamo che diversi anni fa la cantante e il ballerino stavano insieme, ma in seguito Stefano l’ha lasciata per iniziare una relazione con la conduttrice. Da quel momento sono stati diversi i dissapori tra loro, ma la situazione sembra essersi appianata quest’anno.

Emma, infatti, è stata ospite de Le Iene nel momento in cui la conduzione era ancora nelle mani di Belen Rodriguez. Qui ha anche fatto un capitombolo durante la sua esibizione e la presentatrice è subito corsa in suo aiuto scherzandoci sopra. Successivamente è apparsa nello stesso programma con Stefano De Martino.

Ma non solo. Questo perché anche nella vita di tutti i giorni hanno iniziato a frequentarsi, per esempio andando a pranzo tutti insieme. Tra le segnalazioni più recenti, inoltre, pare che Emma Marrone sia stata avvistata a Napoli a casa di Stefano. Tutto ciò dopo la separazione tra lui e Belen.

In questo lasso di tempo, inoltre, la Marrone ha compiuto un altro gesto che ha fatto molto chiacchierare il web. Ieri sera la Rodriguez ha pubblicato un video con dei cervi, i quali secondo molti sono la rappresentazione dei presunti tradimenti di De Martino. I fan più attenti hanno notato che tra i like era presente anche quello di Emma. Qui sotto potete vedere la foto in questione.

Voi che cosa ne pensate di questa interazione? Fatecelo sapere con un commento.