Sui suoi social con un video, Gianluca Vacchi ha mostrato ai fan il suo jet privato: ecco quanto costa l’aereo in questione e il clamoroso prezzo per viaggiare con esso.

Il jet privato di Gianluca Vacchi

Imprenditore e influencer di fama internazionale, Gianluca Vacchi è tornato a far parlare di sé. Sui social network è diventato virale per un video dei suoi. Ha deciso di mostrare ai suoi supporter la routine di volo quando viaggia da solo.

Per tale ragione ha presentato il jet privato che utilizza per le sue trasferte lavorative o per le vacanze. Si tratta di un bolide dal costo piuttosto elevato, che conserva, come mostrato dal video, dei colori che variano dal legno al bianco. In questo caso Gianluca Vacchi ha fatto vedere ai suoi fan il volo notturno, presentando nella clip alcune delle parti del velivolo.

Per accedere al jet si deve arrivare dalle scalette, illuminate da più parti. Ad accogliere i passeggeri l’insegna di benvenuto. Poi un lungo corridoio che dà ai posti a sedere, ben 13. All’interno è presente anche un divano con cuscini di velluto di colore oro. Come mostrato dal filmato postato da Gianluca Vacchi, all’interno di questo aereo ci si può godere del relax, mangiare e dormire.

Spiegato cosa accade nel video, però siamo certi che siete curiosi di sapere quanto costa il jet privato di Gianluca Vacchi, che lui stesso si è auto regalato. Si tratta di un Bombardier Global Express XRS. Il costo oscilla dai 50 ai 70 milioni di Euro. Insomma mica poco!

Se invece vi state domandando quanto costa un volo su un jet privato di lusso come quello di Gianluca Vacchi, pare che anche in questo caso il prezzo vari a seconda della distanza, del numero dei passeggeri, dei servizi e dell’aeroporto di partenza e arrivo. In linea di massima per questo è all’ora 15.000 – 30.000 Euro.

Insomma se intendete acquistare un jet simile o viaggiarci, sapete già quanto dovrete sborsare!