1 La frecciatina di Federica di Uomini e Donne

Federica Aversano è stata una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri a Uomini e Donne. Anche se molti si aspettavano che il Tronista scegliesse lei, alla fine la Scelta è ricaduta su Valeria Cardone. La ragazza è rimasta molto delusa da questo comportamento e lo ha dichiarato anche in puntata:

Io ero consapevole e convintissima della scelta. Lo ero perché per maturità sei molto più vicino a lei rispetto a me. Si è visto da subito. Io sono ostinata e quando mi piace una persona ci metto l’anima e il cuore a costo di prendere batoste. Come quella che ho preso. Ma sono io. Me ne vado fuori da qua e sono stata me stessa, fiera. Posso camminare ancora una volta a testa alta, io. Credo tu la scelta l’abbia fatta nel momento in cui il mi sono avvicinata durante l’ultimo ballo, te ne urlo di ogni e ti dico che mi sono sentita presa in giro. […] Sono qui da novembre, ti ho dato corda, mi sono fatta trattare male e mi sono fatta rispondere. Mi sento presa in giro.

In una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, tuttavia, è tornata a parlare di quanto accaduto. Come riporta anche il sito Isa e Chia Federica Aversano ha affermato di non essersi pentita della reazione che ha avuto. Inizialmente aveva davvero creduto che lei e Matteo potessero fatti l’uno per l’altra. Ma i loro caratteri, una volta usciti fuori, hanno chiarito le sue idee. Questo, però, non l’ha fermata dal tornare in studio quanto il Tronista è andata a prenderla sotto casa sua, chiedendole di non abbandonare il programma.

A questo punto Federica avrebbe lanciato una frecciatina alla nuova coppia. Li ha definiti entrambi immaturi. Ha dichiarato che, secondo lei, Valeria è poco autentica e Matteo deve ancora crescere. Continua…