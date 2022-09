1 La polemica a Uomini e Donne su Federico Dainese

Nella giornata di ieri sono stati annunciati i nuovi tronisti (e le troniste) della prossima edizione di Uomini e Donne. Loro si chiamano Federico N. e Federico Dainese. Quest’ultimo è stato corteggiatore di Veronica Rimondi nelle precedenti puntate. Nel video presentazione di sé ha detto:

Sono Federico, ho 25 anni e vengo da Genova. Faccio l’odontotecnico e sono 5 anni che lavoro con mio padre. Mio padre è molto severo sul lavoro. Io inizio alle 8.30 al mattino, una volta sono arrivato alle 8.32 e mi ha mandato a casa. Non mi dice mai “bravo”, sennò potrei montarmi la testa, ma dentro di me so di essere molto bravo. Posso considerarmi il cocco di mamma, mi vizia un po’. Un po’ mi vergogno che a 25 anni mi rifà ancora il letto, ma la mamma è sempre la mamma. Con le donne non mi reputo un ragazzo molto fortunato. Quando mi innamoro divento quasi un sottone, sono molto impacciato. Se mi piace una persona dò tutto. Spero di trovare una ragazza sincera che mi voglia per quello che sono e non per quello che ho o per quello che faccio.

In queste ore, però, Amedeo Venza ha lanciato un’indiscrezioni secondo la quale Federico Dainese di Uomini e Donne si sarebbe scambiato dei messaggi con una ex Dama del Troni Over: “Iniziamo con gli scoop! Il nuovo Tronista che fino a qualche settimana fa invitava in vacanza una ex partecipante del Trono Over. Sarà un altro caso umano!“. Nei messaggi che leggiamo si nota qualche battuta e il tentativo di organizzare un incontro. Non sappiamo, però, se questo sia stato realizzato.

I messaggi che Federico si scambierebbe con l’ex Dama di Uomini e Donne

Come sempre si tratta di rumor, quindi, va tutto preso con le pinze. Vedremo se verrà discusso di questo in puntata o sui social dal diretto interessato. Le notizie su Uomini e Donne, intanto, non terminano qui…